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Эмили Блант станет женой Дуэйна Джонсона в драме о рестлинге

3 марта
2024 год

Новости кино >>
3 марта 2024
Эмили Блант может присоединиться к актерскому составу фильма «Крушащая машина» (Smashing Machine), посвященного бойцу ММА Марку Керру. Об этом сообщает Variety. Режиссером и сценаристом драмы выступит Бенни СэфдиНеограненные алмазы»). Это его первая работа без участия брата и соавтора Джоша.

Эмили Блант станет женой Дуэйна Джонсона в драме о рестлинге
фото: Variety.com

С актрисой обсуждают роль жены Керра, Дон Стейплс. Самого Керра сыграет Дуэйн Джонсон. Производство фильма должно стартовать летом. Действие драмы будет происходить в 2000-х и сосредоточится на победах Керра, его отношениях с близкими и борьбе с зависимостью.
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