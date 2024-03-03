Эмили Блант станет женой Дуэйна Джонсона в драме о рестлинге

Эмили Блант может присоединиться к актерскому составу фильма «Крушащая машина» (Smashing Machine), посвященного бойцу ММА Марку Керру. Об этом сообщает Variety. Режиссером и сценаристом драмы выступит Бенни Сэфди («Неограненные алмазы»). Это его первая работа без участия брата и соавтора Джоша.
фото: Variety.com
С актрисой обсуждают роль жены Керра, Дон Стейплс. Самого Керра сыграет Дуэйн Джонсон. Производство фильма должно стартовать летом. Действие драмы будет происходить в 2000-х и сосредоточится на победах Керра, его отношениях с близкими и борьбе с зависимостью.
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