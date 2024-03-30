Кушаем рамэн и гладим котиков: главные новости аниме за неделю

«Человек-мускул
» построил музей имени себя, студия Ghibli
приехала с выставкой (и премьерой) в КНР, а японским фанатам футбола придется сходить в кино четыре раза за месяц. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом прочтении
классических сказок братьев «Гримм
» или анонсах
с ежегодного ивента AnimeJapan
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
После титров полнометражного «Эпизода с Наги
» из франшизы «Синяя тюрьма: Блю Лок
» покажут четыре мини-аниме. Посмотреть их все будет непросто: «дополнительный тайм» будет меняться каждую неделю, то есть фанатам придется сходить в кино четырежды за месяц (или дождаться цифрового релиза). Компания CoMix Wave Films
, ответственная за продюсирование и дистрибуцию всех проектов Макото Синкая
, заинтриговала выставку AnimeJapan
грядущим аниме от режиссера-новичка (подробностей пока нет, так что ждем дальнейших новостей). Что касается премьер зимнего сезона, то студия Diomedea
(«Вторжение кальмарки
», «Моя девушка — убеждённая извращенка-девственница
») продлила контракт с «Невменяемым детективом Роном Камонахаси
» на второй сезон. Аналогичная судьба ожидаемо постигла «Время пыток, принцесса!»
от Pine Jam
(«Кубо не прощает меня, моба
», «Сделай сама!!
»). Анонс сопроводили тизером:
В городе Нумадзу, что в префектуре Сидзуока, в конце апреля откроют музей «Человека-мускула»
с видом на Фудзи-сан. Другая знаковая сёнэн
-франшиза «Киборг 009
», появившаяся в далеком 1964 году, пополнится новой мангой с подзаголовком «Призрак Тихого океана
». Возобновится после пятилетнего перерыва и «Терраформирование» Ю Сасуги
и Кэнъити Татибаны
: серия вернется на прилавки 4 апреля. Тем временем манга «Комбатанты будут высланы!
» по ранобэ Нацумэ Акацуки
, наоборот, близится к завершению: последняя глава выйдет в мае. Напоследок — печальная новость: в возрасте 81 года ушел из жизни Минори Тэрада
, работавший как сэйю на «Небесном замке Лапута
», «Дикой семерке
» и «Влюбленных в небеса
».
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«Любовь с кончиков пальцев» — эталон современной романтики
ШЕРСТЬ В ТАРЕЛКЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
4 июля откроет двери для посетителей «Рамэнная рыжего кота
» — новый проект студии E&H Production
(«Ниндзя Камуи
», «Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона
»). В трейлере звучит опенинг Akaneko
в исполнении японской группы Suiyoubi no Campanella
, а эндинг Honjitsu no Osusume
исполняет Rikon Densetsu
.
На собеседование в лапшичную, где всем заправляют кошки, приходит девушка Тамако. На вопрос, каких животных она любит, соискательница честно отвечает, что предпочитает собак, и тут же получает работу: заботиться и присматривать за усатыми коллегами. Хозяина заведения Бундзо озвучил Кэндзиро Цуда
(Кисибэ
из «Человека-бензопилы
», Шерстистый
из «Консьержа универмага "Арктика"
»), а голос Тамако подарила начинающая сэйю Куруми Орихара
.
Главный по тарелочкам — режиссер Хисатоси Симидзу
(«Тетрадь дружбы Нацумэ
», «Дороро
»), меню составляет сценарист Тору Кубо
(продюсер «Кулинарных скитаний в параллельном мире
»), а за хвостатый дизайн отвечает Митинори Тиба
(«Гандам: Железнокровные сироты
», «Скейт: Бесконечность
»). Кто забыл, E&H Production — молодая студия, основанная режиссером «Магической битвы
» Сон Хо Паком
.
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«Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит» — гастрономические изыски от пушистого домохозяина
КАК НАЙТИ ВАКАНСИЮ В ФЭНТЕЗИ
Сериал «Люди подземелья
» стартует в июле — спустя почти год после анонса
. Ответственная за производство студия OLM
(«Монолог фармацевта
», «Летнее время
») щеголяет первым трейлером.
Юная воровка Клэй три долгих года пытается разыскать отца, пропавшего в катакомбах Антмульга. Спустившись на самые потаенные уровни подземного лабиринта, девушка встречает одну из местных смотрительниц Белль и получает неожиданное предложение: присоединиться к администрации подземелья, чтобы следить за его состоянием и собеседовать новых монстров. В режиссерском кресле расположилась Саяка Ямаи
(«Необычное такси
», «В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой
»), а сценарий наваял Тосимицу Такеути
(«Калигула
», «Мамору выходит из тени!
»). Клэй воплотила Саяка Сэмбонги
(Гильга
из сериала «Время пыток, принцесса!
», Хару
из «Выдающихся зверей
»).
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«Жертвенная принцесса и владыка зверей» — аниме, которое тронет вас до глубины души
ДРАКОНЫ И ГУРМАНЫ ОСТАВИЛИ МЕСТО ДЛЯ ВТОРОГО
Студия Trigger
(«Киберпанк: Бегущие по краю
», «Кизнайвер
») показала трейлер ко второму куру «Подземелья вкусностей
». Гастротур по катакомбам авантюрист Лай Торден
и его разношерстная компания продолжат в апреле.
Новый опенинг Unmei
исполняет бойз-бенд из Кавасаки sumika
(«Я хочу съесть твою поджелудочную
», «Так сложно любить отаку
»), а эндинг Kirakira no Hai
— рок-группа Regal Lily
.
К основному составу
актеров озвучивания присоединились:
Изуцуми — Мицухо Камбэ
(Осидзу Хэбимори из «Школьной формы Акэби
», Аямэ Накахара из «Задушевного голоса
»).
Майдзуру — Ёко Хикаса
(Зения
из «Однушки Лорда демонов и героя
», Амамия
из «Рона Камонохаси
»).
Хиен — Ариса Сида
(Эль из сериала «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос
», Мао Катакура из «Двое за рулем
»).
Бэнитидори — Акари Кито
(Мейбл Крейн
из «Реинкарнации сильнейшего оммёдзи
», Хасс
из «Гридмена
»).
Инутадэ — начинающая сэйю Ёсино Фуруя
Сиссель — Ю Кобаяси
(Минори Сано
из «Войны горничных Акибы
», Баст
из «Египетских богов
»).
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Необычные рецепты для «Кулинарных скитаний в параллельном мире»
АРАБСКАЯ НОЧЬ, ВОЛШЕБНЫЙ ЯНКИИ
Уже 6 апреля станет известно, чем же закончится 12 ночь мистической фантазии «Буттигири?!
», а пока студия MAPPA
(«Банановая рыба
», «Безумный азарт
») продолжает подогревать интерес новым роликом.
Коварный джин Ития использует добряка Матакару, воспользовавшись его нестабильным эмоциональным состоянием: парень лезет в драку, даже не разбирая, кто друг, а кто враг. Спасти его от полного помешательства под силу лишь Арадзину — субтильному юноше, который решил искать любовь в школе, полной отличных бойцов
.
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«Адский рай» — другой мистический боевик от MAPPA
МОЙ ПЕРВЫЙ СТАРТАП
Еще одна добыча с AnimeJapan
— первый трейлер аниме «Игра на триллион
», основанного на сэйнен
-манге Рёити Икэгами
и Риитиро Инагаки
. Выход сериала запланирован на октябрь 2024-го, а производством занимается студия Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Провожающая в последний путь Фрирен
»).
Сообразительный Хару и робкий компьютерщик Гаку пытаются с нуля создать компанию, чтобы заработать триллион долларов. На них обращает внимание проницательный инвестор Кадзуки Кэдоин, который обеспечивает тандему финансовую поддержку, несмотря на рисковые и беспрецедентные планы Хару.
Режиссером заявлен Юудзо Сато
(«Гены искусственного интеллекта
», «Магические войны
»), сценарий сочинил Рюноскэ Кингэцу
(«Дьяволёнок
», «Чара-хранители!
»), дизайн персонажей — Кэй Цутия
(«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан
», «Контратака женщины-полицейского
»), а музыку — Такуру Ига
(«Звездное дитя
», «Ария: Будущее
»).
В ролях:
Хару — Такэо Оцука
(Дзинси
из «Монолога фармацевта
», Каната
из «Синдуальности
»).
Гаку — Сёя Исигэ
(Мидзухара из «Кубо не прощает меня моба
», Вакана Годзё
из «Этой фарфоровой куклы
»).
Кадзуки Кэдоин — Хироки Тоти
(Вернер
из «Кулинарных скитаний
», Юнхо Бэк
из «Поднятия уровня в одиночку
»).
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Как Хаяо Миядзаки создал канон авантюрной комедии в «Люпене III»
Бонус
: приветственная иллюстрация на выставке студии Ghibli
в Шанхае. Мероприятие, приуроченное к китайской премьере «Мальчика и птицы»
, пройдет с 12 апреля по 31 октября. В рамках промо-кампании КНР посетил продюсер-основатель Тосио Судзуки
, а тех, кто доберется до экспозиции, ждут встреча с Тоторо
, котобусом
, лесными духами — кодамами
и другими
фантазиями Хаяо Миядзаки
. Больше фотографий — тут
.
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