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Кушаем рамэн и гладим котиков: главные новости аниме за неделю

30 марта
2024 год

Новости кино >>
30 марта 2024
«Человек-мускул» построил музей имени себя, студия Ghibli приехала с выставкой (и премьерой) в КНР, а японским фанатам футбола придется сходить в кино четыре раза за месяц. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом прочтении классических сказок братьев «Гримм» или анонсах с ежегодного ивента AnimeJapan), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Кушаем рамэн и гладим котиков: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

После титров полнометражного «Эпизода с Наги» из франшизы «Синяя тюрьма: Блю Лок» покажут четыре мини-аниме. Посмотреть их все будет непросто: «дополнительный тайм» будет меняться каждую неделю, то есть фанатам придется сходить в кино четырежды за месяц (или дождаться цифрового релиза). Компания CoMix Wave Films, ответственная за продюсирование и дистрибуцию всех проектов Макото Синкая, заинтриговала выставку AnimeJapan грядущим аниме от режиссера-новичка (подробностей пока нет, так что ждем дальнейших новостей). Что касается премьер зимнего сезона, то студия DiomedeaВторжение кальмарки», «Моя девушка — убеждённая извращенка-девственница») продлила контракт с «Невменяемым детективом Роном Камонахаси» на второй сезон. Аналогичная судьба ожидаемо постигла «Время пыток, принцесса!» от Pine JamКубо не прощает меня, моба», «Сделай сама!!»). Анонс сопроводили тизером:


В городе Нумадзу, что в префектуре Сидзуока, в конце апреля откроют музей «Человека-мускула» с видом на Фудзи-сан. Другая знаковая сёнэн-франшиза «Киборг 009», появившаяся в далеком 1964 году, пополнится новой мангой с подзаголовком «Призрак Тихого океана». Возобновится после пятилетнего перерыва и «Терраформирование» Ю Сасуги и Кэнъити Татибаны: серия вернется на прилавки 4 апреля. Тем временем манга «Комбатанты будут высланы!» по ранобэ Нацумэ Акацуки, наоборот, близится к завершению: последняя глава выйдет в мае. Напоследок — печальная новость: в возрасте 81 года ушел из жизни Минори Тэрада, работавший как сэйю на «Небесном замке Лапута», «Дикой семерке» и «Влюбленных в небеса».

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ШЕРСТЬ В ТАРЕЛКЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

4 июля откроет двери для посетителей «Рамэнная рыжего кота» — новый проект студии E&H ProductionНиндзя Камуи», «Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона»). В трейлере звучит опенинг Akaneko в исполнении японской группы Suiyoubi no Campanella, а эндинг Honjitsu no Osusume исполняет Rikon Densetsu.


На собеседование в лапшичную, где всем заправляют кошки, приходит девушка Тамако. На вопрос, каких животных она любит, соискательница честно отвечает, что предпочитает собак, и тут же получает работу: заботиться и присматривать за усатыми коллегами. Хозяина заведения Бундзо озвучил Кэндзиро Цуда (Кисибэ из «Человека-бензопилы», Шерстистый из «Консьержа универмага "Арктика"»), а голос Тамако подарила начинающая сэйю Куруми Орихара.

Кушаем рамэн и гладим котиков: главные новости аниме за неделю

Главный по тарелочкам — режиссер Хисатоси СимидзуТетрадь дружбы Нацумэ», «Дороро»), меню составляет сценарист Тору Кубо (продюсер «Кулинарных скитаний в параллельном мире»), а за хвостатый дизайн отвечает Митинори ТибаГандам: Железнокровные сироты», «Скейт: Бесконечность»). Кто забыл, E&H Production — молодая студия, основанная режиссером «Магической битвы» Сон Хо Паком.

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КАК НАЙТИ ВАКАНСИЮ В ФЭНТЕЗИ

Сериал «Люди подземелья» стартует в июле — спустя почти год после анонса. Ответственная за производство студия OLMМонолог фармацевта», «Летнее время») щеголяет первым трейлером.


Юная воровка Клэй три долгих года пытается разыскать отца, пропавшего в катакомбах Антмульга. Спустившись на самые потаенные уровни подземного лабиринта, девушка встречает одну из местных смотрительниц Белль и получает неожиданное предложение: присоединиться к администрации подземелья, чтобы следить за его состоянием и собеседовать новых монстров. В режиссерском кресле расположилась Саяка ЯмаиНеобычное такси», «В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой»), а сценарий наваял Тосимицу ТакеутиКалигула», «Мамору выходит из тени!»). Клэй воплотила Саяка Сэмбонги (Гильга из сериала «Время пыток, принцесса!», Хару из «Выдающихся зверей»).

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ДРАКОНЫ И ГУРМАНЫ ОСТАВИЛИ МЕСТО ДЛЯ ВТОРОГО

Студия TriggerКиберпанк: Бегущие по краю», «Кизнайвер») показала трейлер ко второму куру «Подземелья вкусностей». Гастротур по катакомбам авантюрист Лай Торден и его разношерстная компания продолжат в апреле.


Новый опенинг Unmei исполняет бойз-бенд из Кавасаки sumikaЯ хочу съесть твою поджелудочную», «Так сложно любить отаку»), а эндинг Kirakira no Hai — рок-группа Regal Lily.

К основному составу актеров озвучивания присоединились:

Изуцуми — Мицухо Камбэ (Осидзу Хэбимори из «Школьной формы Акэби», Аямэ Накахара из «Задушевного голоса»).
Майдзуру — Ёко Хикаса (Зения из «Однушки Лорда демонов и героя», Амамия из «Рона Камонохаси»).
Хиен — Ариса Сида (Эль из сериала «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос», Мао Катакура из «Двое за рулем»).
Бэнитидори — Акари Кито (Мейбл Крейн из «Реинкарнации сильнейшего оммёдзи», Хасс из «Гридмена»).
Инутадэ — начинающая сэйю Ёсино Фуруя
Сиссель — Ю Кобаяси (Минори Сано из «Войны горничных Акибы», Баст из «Египетских богов»).

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АРАБСКАЯ НОЧЬ, ВОЛШЕБНЫЙ ЯНКИИ

Уже 6 апреля станет известно, чем же закончится 12 ночь мистической фантазии «Буттигири?!», а пока студия MAPPAБанановая рыба», «Безумный азарт») продолжает подогревать интерес новым роликом.


Коварный джин Ития использует добряка Матакару, воспользовавшись его нестабильным эмоциональным состоянием: парень лезет в драку, даже не разбирая, кто друг, а кто враг. Спасти его от полного помешательства под силу лишь Арадзину — субтильному юноше, который решил искать любовь в школе, полной отличных бойцов.

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МОЙ ПЕРВЫЙ СТАРТАП

Еще одна добыча с AnimeJapan — первый трейлер аниме «Игра на триллион», основанного на сэйнен-манге Рёити Икэгами и Риитиро Инагаки. Выход сериала запланирован на октябрь 2024-го, а производством занимается студия MadhouseТетрадь смерти», «Провожающая в последний путь Фрирен»).


Сообразительный Хару и робкий компьютерщик Гаку пытаются с нуля создать компанию, чтобы заработать триллион долларов. На них обращает внимание проницательный инвестор Кадзуки Кэдоин, который обеспечивает тандему финансовую поддержку, несмотря на рисковые и беспрецедентные планы Хару.

Кушаем рамэн и гладим котиков: главные новости аниме за неделю

Режиссером заявлен Юудзо СатоГены искусственного интеллекта», «Магические войны»), сценарий сочинил Рюноскэ КингэцуДьяволёнок», «Чара-хранители!»), дизайн персонажей — Кэй ЦутияНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан», «Контратака женщины-полицейского»), а музыку — Такуру ИгаЗвездное дитя», «Ария: Будущее»).

В ролях:

Хару — Такэо Оцука (Дзинси из «Монолога фармацевта», Каната из «Синдуальности»).
Гаку — Сёя Исигэ (Мидзухара из «Кубо не прощает меня моба», Вакана Годзё из «Этой фарфоровой куклы»).
Кадзуки Кэдоин — Хироки Тоти (Вернер из «Кулинарных скитаний», Юнхо Бэк из «Поднятия уровня в одиночку»).

Читать Как Хаяо Миядзаки создал канон авантюрной комедии в «Люпене III»
Бонус: приветственная иллюстрация на выставке студии Ghibli в Шанхае. Мероприятие, приуроченное к китайской премьере «Мальчика и птицы», пройдет с 12 апреля по 31 октября. В рамках промо-кампании КНР посетил продюсер-основатель Тосио Судзуки, а тех, кто доберется до экспозиции, ждут встреча с Тоторо, котобусом, лесными духами — кодамами и другими фантазиями Хаяо Миядзаки. Больше фотографий — тут.

Кушаем рамэн и гладим котиков: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с автором «Токийского гуля» Суи Исидой или узнать подробнее об истории и хитах студии MAPPA.
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Кушаем рамэн и гладим котиков: главные новости аниме за неделю фотографии
Кушаем рамэн и гладим котиков: главные новости аниме за неделю фотографии
Кушаем рамэн и гладим котиков: главные новости аниме за неделю фотографии
Кушаем рамэн и гладим котиков: главные новости аниме за неделю фотографии
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