Не стало звезды «Врага моего» Луиса Госсетта-младшего

Не стало звезды фантастической драмы «Враг мой
» Луиса Госсетта-младшего
. Первому темнокожему обладателю премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана было 87 лет. Согласно Associated Press
, о смерти американского актера, режиссера и продюсера сообщил его племянник.
Луис Кэмерон Госсетт-младший
родился в Нью-Йорке 27 мая 1936 года. Его актерская карьера началась на Бродвее. На телевидении дебютировал в конце 50-х, а полнометражным дебютом для него стала драма «Изюминка на солнце
», вышедшая в 1961-м. Много снимался в сериалах, включая «Корни
», за который ему вручили премию «Эмми». «Оскар» получил за образ сержанта Эмиля Фоули в мелодраме Тэйлора Хэкфорда
«Офицер и джентльмен
». В России известен как инопланетянин Драк из популярной картины Вольфганга Петерсена
«Враг мой».
На счету Госсетта более 200 ролей, две режиссерские работы и 14 спродюсированных проектов. Запомнился по таким фильмам и сериалам, как «Захватчики
», «Бездна
», «Идущий по огню
», «Директор
», «Палач
», «Игрушечные солдатики
», «Черный октябрь
», «Скорая помощь
», «Подпольная империя
» и «Хранители
». Подарил свой голос персонажам видеоигр Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, анимационных сериалов «Бэтмен
», «Гриффины
» и грядущего семейного фэнтези «Воображаемые друзья
». Последний раз на большом экране появился в мюзикле «Цвет пурпурный
». Обладатель еще 17 престижных наград, включая два «Золотых глобуса» и именную звезду на Аллее славы.
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