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Не стало звезды «Врага моего» Луиса Госсетта-младшего

30 марта
2024 год

Новости кино >>
30 марта 2024

Не стало звезды фантастической драмы «Враг мой» Луиса Госсетта-младшего. Первому темнокожему обладателю премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана было 87 лет. Согласно Associated Press, о смерти американского актера, режиссера и продюсера сообщил его племянник.


Луис Кэмерон Госсетт-младший родился в Нью-Йорке 27 мая 1936 года. Его актерская карьера началась на Бродвее. На телевидении дебютировал в конце 50-х, а полнометражным дебютом для него стала драма «Изюминка на солнце», вышедшая в 1961-м. Много снимался в сериалах, включая «Корни», за который ему вручили премию «Эмми». «Оскар» получил за образ сержанта Эмиля Фоули в мелодраме Тэйлора Хэкфорда «Офицер и джентльмен». В России известен как инопланетянин Драк из популярной картины Вольфганга Петерсена «Враг мой».

На счету Госсетта более 200 ролей, две режиссерские работы и 14 спродюсированных проектов. Запомнился по таким фильмам и сериалам, как «Захватчики», «Бездна», «Идущий по огню», «Директор», «Палач», «Игрушечные солдатики», «Черный октябрь», «Скорая помощь», «Подпольная империя» и «Хранители». Подарил свой голос персонажам видеоигр Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, анимационных сериалов «Бэтмен», «Гриффины» и грядущего семейного фэнтези «Воображаемые друзья». Последний раз на большом экране появился в мюзикле «Цвет пурпурный». Обладатель еще 17 престижных наград, включая два «Золотых глобуса» и именную звезду на Аллее славы.
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Не стало звезды «Врага моего» Луиса Госсетта-младшего фотографии
«Офицер и джентльмен»
Не стало звезды «Врага моего» Луиса Госсетта-младшего фотографии
Не стало звезды «Врага моего» Луиса Госсетта-младшего фотографии
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