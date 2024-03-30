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У «Винни-Пуха: Крови и меда» появится третья часть

30 марта
2024 год

Новости кино >>
30 марта 2024
«Винни-Пух: Кровь и мед» обзаведется третьей частью, уверяет Variety.

У «Винни-Пуха: Крови и меда» появится третья часть
фото: variety.com

По словам продюсеров, у хоррора будет более солидный бюджет, чем у предыдущих лент. Зрителей в новом фильме познакомят с кровожадными версиями Кролика, Слонотопа и Буки. Перая часть вышла в 2023 году, заработала более пяти миллионов долларов и получила «Золотую малину». Продолжение в российском прокате следует ожидать 30 мая.

Данный слэшер тесно связан с пугающей киновселенной «Пухверс», которая превратит хорошо известных персонажей детских сказок в монстров и убийц. Среди них Бэмби, Динь-Динь, Пиноккио, Питер Пэн, Тигра, Пятачок, Безумный Шляпник и Спящая красавица.
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