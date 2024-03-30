Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан могут вернуться к своим ролям в сиквеле «Чумовой пятницы»

Фантастическая семейная комедия Марка Уотерса
«Чумовая пятница
» с Джейми Ли Кертис
и Линдси Лохан
получит сиквел от студии Disney. По информации THR
, звезды оригинала ведут переговоры о том, чтобы вернуться к ролям матери и дочери, поменявшихся телами.
Постановку второй части доверят Нише Ганатре
, снявшей несколько эпизодов мини-сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс
». Сценарий, подразумевающий появление новых персонажей, написал Джордан Уейсс. Старт съемок в Лос-Анджелесе запланирован на ближайшее лето.
Основой для фильма 2003 года послужил детский роман Мэри Роджерс, опубликованный в 1972-м. По горячим следам в 1976-м произведение получило киноадаптацию с Барбарой Харрис
в образе матери и Джоди Фостер
в качестве дочери, в 1995-м вышла еще одна экранизация с участием Шелли Лонг
и Габи Хоффманн
.
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Не только Вася не в себе: 5 фильмов про обмен телами
По сюжету 15-летняя Анна никак не может найти общий язык с матерью Тесс. Девушка озабочена своими подростковыми проблемами, учитель занижает ей оценки, бывшая подружка вставляет палки в колеса, а прокатиться с красавчиком Джейком на мотоцикле не позволяют родительские запреты. У Тесс забот не меньше, тут и ссоры Анны с младшим братом, и работа, и подготовка к свадьбе. Ситуация усугубляется, когда Анна говорит о своем желании участвовать в конкурсе рок-групп, который совпадает с репетицией свадьбы Тесс. Решение конфликта приходит неожиданно — за ужином в китайском ресторанчике они меняются телами. Компанию Кертис и Лохан в фильме составили Чад Майкл Мюррей
, Марк Хармон
, Харолд Гулд
, Стивен Тоболовски
и Уилли Гарсон
.
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