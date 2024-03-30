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Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан могут вернуться к своим ролям в сиквеле «Чумовой пятницы»

30 марта
2024 год

Новости кино >>
30 марта 2024
Фантастическая семейная комедия Марка Уотерса «Чумовая пятница» с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан получит сиквел от студии Disney. По информации THR, звезды оригинала ведут переговоры о том, чтобы вернуться к ролям матери и дочери, поменявшихся телами.


Постановку второй части доверят Нише Ганатре, снявшей несколько эпизодов мини-сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс». Сценарий, подразумевающий появление новых персонажей, написал Джордан Уейсс. Старт съемок в Лос-Анджелесе запланирован на ближайшее лето.

Основой для фильма 2003 года послужил детский роман Мэри Роджерс, опубликованный в 1972-м. По горячим следам в 1976-м произведение получило киноадаптацию с Барбарой Харрис в образе матери и Джоди Фостер в качестве дочери, в 1995-м вышла еще одна экранизация с участием Шелли Лонг и Габи Хоффманн.

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По сюжету 15-летняя Анна никак не может найти общий язык с матерью Тесс. Девушка озабочена своими подростковыми проблемами, учитель занижает ей оценки, бывшая подружка вставляет палки в колеса, а прокатиться с красавчиком Джейком на мотоцикле не позволяют родительские запреты. У Тесс забот не меньше, тут и ссоры Анны с младшим братом, и работа, и подготовка к свадьбе. Ситуация усугубляется, когда Анна говорит о своем желании участвовать в конкурсе рок-групп, который совпадает с репетицией свадьбы Тесс. Решение конфликта приходит неожиданно — за ужином в китайском ресторанчике они меняются телами. Компанию Кертис и Лохан в фильме составили Чад Майкл Мюррей, Марк Хармон, Харолд Гулд, Стивен Тоболовски и Уилли Гарсон.
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Добро пожаловать в ЧиппендейлсЧумовая пятницаЧумовая пятницаЧумовая пятница

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