«Семейные призраки» с Ниной Гогаевой и Сергеем Астаховым оживут 1 апреля

Премьера восьмисерийной саги «Семейные призраки» состоится 1 и 2 апреля в 19:00 на «Dомашнем» в рамках линейки «Сквозь слезы к счастью». Главные роли исполнили Нина Гогаева и Сергей Астахов, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
История интеллигентной семьи Деминых начинается в далеких 60-х на подмосковной даче. В центре сюжета – домохозяйка Лидия Сергеевна, ее муж Георгий Васильевич – ученый-конструктор, сын Слава – студент факультета ракетной техники и дочь Таня – красивая и умная молодая девушка. Лидия готовится отметить свой день рождения в теплом семейном кругу, как они всегда и отмечали много-много лет подряд. Однако ее планы рушатся, как только она видит, что сын Слава приехал не один, а с приятной девушкой Зоей, которой прямо на семейном празднике сделал предложение. Мама сразу заметила, что барышня простовата и не из их круга. Но милая Зоя превратилась в настоящего антагониста для Лидии, от которого невозможно избавиться, как в кошмарном сне. Но проблемы хозяйки дома стали нарастать как снежный ком: новоиспеченная невестка оказывается беременной и врет о своей семье, муж называет «любимой» аспирантку, дочь, подающая надежды, сбегает из дома, да и «скелеты в шкафу» самой Лидии, которые она долго хранила, становятся известны всем. Тугой узел проблем развязывается совершенно непредсказуемо, драматично и неожиданно, срывая маски, обнажая истину, вовлекая в водоворот событий все новых и новых персонажей.
«Учитывая то, что я ребенок СССР, который хорошо помнит и любит дух того времени, — мне было проще, чем, например, моим коллегам, которые сегодня только заканчивают институт и, соответственно, дети совсем другой эпохи. Чисто внешне наше советское время, помимо моды, макияжа и прически отличает иная походка, речь, жестикуляци«я, теплый участливый взгляд и прямая человеческая, не испорченная современными гаджетами, осанка. Я старалась помнить об этом, работая над ролью», — рассказывает Нина Гогаева.
Как сообщает пресс-служба канала, «Семейные призраки» — своего рода эксперимент для «Dомашнего». Режиссер Олег Кириченко, он же автор сценария и оператор-постановщик, воплотил идею снять ретро-историю. Специально для мелодрамы была написана песня «Уходя» (автор музыки И. Бабаев, автор слов Ю. Лавряшина), которая стала лейтмотивом проекта. Проблемы семьи Демиными актуальны и сейчас, но особый колорит в картину вносит эпоха 60-х, период «оттепели». Авторам идеи было важно это показать и ничего не упустить: атмосферу, интерьеры, костюмы, посуду, автомобили. К работе над фильмом привлекли консультанта по историческим костюмам. Для сервировки праздничного стола была привезена скатерть «Крестецкая строчка», изготовленная в конце 60-х. В фильме использованы отрывки из фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 1965 года, воссоздали атмосферу радиоэфиров 60-х.
«Совершенно необыкновенную дачу, соответствующую духу того времени, мы нашли в Рязанской области в совершенной глуши на территории Мещерского заповедника, на болотах. Владелец этого дома так вдохновился историей, что сам построил дорогу, чтобы съемочной группе было удобно добираться до локации. Этот проект не оставил равнодушным никого, кто принимал участие в его создании и, надеемся, зрители также смогут оценить его по достоинству», — добавляют в пресс-службе.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Мне многое понравилось в этом проекте. Например, что снят в стилистике 60-х, это молодость родителей. Мой герой-профессор, очень честный и порядочный, но слегка запутавшийся и оступившийся человек», — рассказывает о своем персонаже Сергей Астахов.
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