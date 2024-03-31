Хоррор «Я иду искать» с Самарой Уивинг получит продолжение

Режиссером продолжения выступит Адам Робител («Астрал 4»). В оригинальном фильме 2019 года сюжет закручивался вокруг юной невесты, которая стала частью богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть. При бюджете в 6 млн долларов фильм собрал 57 млн в мировом прокате, а также заслужил хвалебные отзывы критиков и заработал рейтинг в 89% «свежести» на Rotten Tomatoes.
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