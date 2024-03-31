Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Элайджа Вуд, Тео Джеймс и Татьяна Маслани сыграли в экранизации рассказа Стивена Кинга «Обезьяна»

31 марта
2024 год

Новости кино >>
31 марта 2024
Тео Джеймс, Элайджа Вуд и Татьяна Маслани сыграли главные роли в хорроре «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. Об этом сообщает Deadline.

Элайджа Вуд, Тео Джеймс и Татьяна Маслани сыграли в экранизации рассказа Стивена Кинга «Обезьяна»
фото: Comingsoon.net

Сюжет закручивается вокруг братьев-близнецов (Тео Джеймс), которые находят на чердаке зловещую игрушечную обезьяну, после чего запускается таинственная серия смертей.

Сообщается, что съемки фильма уже завершены. Режиссером выступил Оз Перкинс, известный по «Февралю» и «Гретель и Гензель», старший сын Энтони Перкинса. В продюсерах значится Джеймс Ван, автор «Астрала» и «Заклятия».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мастера ужасов. 13 режиссёров, изменивших облик хорроров
Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года
персоны
Джеймс ВанЭлайджа ВудТео ДжеймсСтивен КингТатьяна МасланиОз ПеркинсЭнтони Перкинс
фильмы
АстралГретель и ГензельЗаклятиеФевраль

анонс

Скорбим

Рагиб Алиев
28 марта ушёл из жизни актёр Рагиб Алиев.
Юрий Ваксман
27 марта ушёл из жизни актёр Юрий Ваксман.
Олег Бабуев
27 марта ушёл из жизни актёр Олег Бабуев.
Александр Терешко
25 марта ушёл из жизни актёр Александр Терешко.

День рождения >>

Дмитрий Аросьев
Алёна Бабенко
Инга Будкевич
Алексей Вертков
Максим Дахненко
Александр Збруев
Владимир Колокольцев
Егор Корешков
Евгений Лазарев
Факундо Арана
Ширли Джонс
Юэн МакГрегор
Джонатан Стоддард
Кристофер Уокен
Изабелла Феррари
Ричард Чемберлен
все родившиеся 31 марта >>

Афиша кино >>

Мечтатели
драма, молодежный фильм, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2003
Артур, ты король
драма, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2024
Предчувствие
мелодрама, научная фантастика, триллер, экранизация
Канада, Франция, 2023
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Канада, 2023
Всемирный потоп
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
Великобритания, 2023
Пушистое превращение
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, Франция, 2024
Часовня
детектив, мистика, триллер
США, 2024
Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Домовой
фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2024
Золото Умальты
боевик, вестерн, приключения
Россия, 2024
Спящие псы
детектив, криминальный фильм, триллер
Австралия, США, 2024
Резня
трагикомедия
Германия, Испания, Польша, Франция, 2011
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram