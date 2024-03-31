Элайджа Вуд, Тео Джеймс и Татьяна Маслани сыграли в экранизации рассказа Стивена Кинга «Обезьяна»

Тео Джеймс
, Элайджа Вуд
и Татьяна Маслани
сыграли главные роли в хорроре «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга
. Об этом сообщает Deadline.
фото: Comingsoon.net
Сюжет закручивается вокруг братьев-близнецов (Тео Джеймс), которые находят на чердаке зловещую игрушечную обезьяну, после чего запускается таинственная серия смертей.
Сообщается, что съемки фильма уже завершены. Режиссером выступил Оз Перкинс
, известный по «Февралю
» и «Гретель и Гензель
», старший сын Энтони Перкинса
. В продюсерах значится Джеймс Ван
, автор «Астрала
» и «Заклятия
».
обсуждение >>