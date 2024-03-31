Кортни Кокс появится в седьмом «Крике»

Кортни Кокс вернется к роли журналистки Гейл Уэзерс в седьмой части популярной хоррор-серии «Крик», уверяет The Wrap.
фото: кадр из фильма «Крик 2»
Кокс является единственной актрисой, которая появилась во всех шести предыдущих частях. Она дала согласие на участие в седьмом фильме после того, как звезда серии Нив Кэмпбелл, отказавшаяся от съемок в «Крике 6» из-за низкого гонорара, заявила о возвращении к образу Сидни Прескотт. Поговаривают также, что Патрик Демпси, засветившийся в «Крике 3», вернется в качестве детектива Марка Кинкейда, который по сюжету стал мужем Сидни.
У седьмого «Крика» складывается непростая судьба. Осенью 2023 года стало известно, что перезапуск серии лишился двух главных звезд — Дженны Ортеги и Мелиссы Барреры, сыгравших сестер Тару и Сэм Карпентер. Все началось с высказываний Барреры в защиту Палестины. Актриса обратила внимание, что Израиль по сути устроил геноцид в Секторе Газа, после чего студия Spyglass поспешила разорвать с ней контракт. Следом за коллегой хлопнула дверью перед носом продюсеров и Ортега, назвав причиной своего ухода конфликт в расписании из-за занятости во втором сезоне сериала «Уэнздэй» и других фильмах. Следом за актрисами покинул режиссерский пост Кристофер Лэндон, и судьба продолжения повисла на волоске от закрытия.
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