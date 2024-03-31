«Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик обзаведется сиквелом

У комедийного триллера Пола Фейга
«Простая просьба
» появится продолжение. Согласно Variety
, звезды фильма Блейк Лайвли
и Анна Кендрик
вернутся к своим ролям, а постановщик вновь займет режиссерское кресло.
По сюжету оригинала 2018 года, основанного на романе Дарси Белл, Стефани (Кендрик), мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге Эмили (Лайвли) простую услугу, после чего та бесследно исчезает. Вместе с Шоном, мужем пропавшей, героиня должна докопаться до истины. Фильм собрал 97 миллионов долларов при бюджете в $20 млн.
В сиквеле, заказанном стриминговым сервисом Prime Video, подруги отправятся в Италию на прекрасный остров Капри, где должна состояться экстравагантная свадьба Эмили с богатым итальянским бизнесменом. Разумеется, наряду с гламурными гостями вас ждут убийства и предательства. Генри Голдинг
, Эндрю Рэннеллс
, Башир Салауддин
, Йен Хо
, Келли Маккормак и Джошуа Сатин также вернутся к своим ролям, а съемки начнутся этой весной.
обсуждение >>