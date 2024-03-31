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«Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик обзаведется сиквелом

31 марта
2024 год

Новости кино >>
31 марта 2024
У комедийного триллера Пола Фейга «Простая просьба» появится продолжение. Согласно Variety, звезды фильма Блейк Лайвли и Анна Кендрик вернутся к своим ролям, а постановщик вновь займет режиссерское кресло.

«Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик обзаведется сиквелом
фото: variety.com

По сюжету оригинала 2018 года, основанного на романе Дарси Белл, Стефани (Кендрик), мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге Эмили (Лайвли) простую услугу, после чего та бесследно исчезает. Вместе с Шоном, мужем пропавшей, героиня должна докопаться до истины. Фильм собрал 97 миллионов долларов при бюджете в $20 млн.

В сиквеле, заказанном стриминговым сервисом Prime Video, подруги отправятся в Италию на прекрасный остров Капри, где должна состояться экстравагантная свадьба Эмили с богатым итальянским бизнесменом. Разумеется, наряду с гламурными гостями вас ждут убийства и предательства. Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс, Башир Салауддин, Йен Хо, Келли Маккормак и Джошуа Сатин также вернутся к своим ролям, а съемки начнутся этой весной.
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