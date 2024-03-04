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Национальная Медиа Группа запускает Экспериментальное Творческое Объединение для разработки дебютных проектов

4 марта
2024 год

Новости кино >>
4 марта 2024
Национальная Медиа Группа объявила о запуске Экспериментального Творческого Объединения (ЭТО) — лаборатории для разработки дебютных проектов для развлекательного и информационного сегментов вещания холдинга, онлайн-платформ, а также полнометражных фильмов для кинотеатрального проката. Об этом сообщает пресс-служба НМГ.

Национальная Медиа Группа запускает Экспериментальное Творческое Объединение для разработки дебютных проектов
фото: пресс-служба НМГ

В рамках лаборатории будут разрабатываться экспериментальные проекты, созданные дебютантами и студентами. Руководителем ЭТО стал Ким Белов, директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа». Оценивать проекты участников будет специальный контент-комитет, включающий заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Александра Акопова, генерального директора «НМГ Студии» Дмитрия Табарчука и других продюсеров и топ-менеджеров НМГ.

Участникам предоставляется возможность поработать со своими идеями при поддержке холдинга. В случае успешной защиты проекта будет принято решение о запуске в производство полного сезона либо полнометражного фильма. Создание ЭТО стало результатом накопленной холдингом экспертизы в области работы с талантливыми дебютантами. Часть проектов, уже находящихся в разработке в рамках лаборатории, были придуманы участниками программы «НМГ Дебют» и кейс чемпионата креативных идей для студентов нетворческих специальностей «Создатели», стартовавших при поддержке НМГ в 2023 году.

«НМГ стремится быть центром притяжения лучших творческих и медийных кадров страны. Сегодня мы работаем как со звездами нашей индустрии, так и с начинающими авторами, инвестируя в будущее как НМГ, так и медиаиндустрии в целом. В 2023 году в рамках нашей творческой платформы "Создатели" мы запустили "НМГ дебют" — программу для работы с талантливыми творческими студентами, кейс-чемпионат «Создатели», где свои идеи о будущем медиа и развлечений представляли студенты немедийных профессий. Старт ЭТО — это еще один инструмент для открытия и развития профессиональных дебютантов под наставничеством признанных мэтров. Ждем новых имен в индустрии медиа!», — говорит генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
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