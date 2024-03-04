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«Цирк!» братьев Запашных заработает 25 марта

4 марта
2024 год

Новости кино >>
4 марта 2024

Комедийный сериал «Цирк!», продюсером которого стал Эдгард Запашный, стартует на СТС 25 марта. Известный дрессировщик вместе с братом Аскольдом также снялся в одной из серий, уточняет пресс-служба телеканала.

«Цирк!» братьев Запашных заработает 25 марта
фото: пресс-служба телеканала СТС

Режиссерами проекта выступили Миша Маралес и Артем Ларин. Сериал производства Art Pictures Vision и Black Box Production расскажет историю трех парней, отправленных на исправительные работы в цирк. По сюжету детдомовец Тимофей (Егор Кирячок), бабник Сева (Иван Злобин) и маменькин сынок Валик (Илья Сигалов) попадают в мир цирка, где их ждут директор-эстет (Николай Добрынин), завхоз и бывший моряк (Виталий Хаев), дрессировщик-мачо (Владимир Стержаков), иллюзионист-мажор (Сергей Чирков), силачка (Светлана Листова), танцовщица циркового кордебалета (Ника Вигель), метательница ножей (Тина Стойилкович) и другие цирковые. Парням предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, летать под куполом, убегать от разъяренных тигра и медведя и совершать другие безумства.

Съемки проходили в Большом Московском цирке на Вернадского и в Самарском цирке имени Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды, лошади, зебра, собаки и другие животные из Италии и России.

«Цирк!» братьев Запашных заработает 25 марта
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Мне запомнились два роскошных слона, один из них снимался у Феллини, — делится Николай Добрынин. — Безумно трогательно, как слоны ухаживали друг за другом, как их хоботы переплетались. У нас вся съемочная группа не выпускала телефоны, снимая это зрелище». Актер также признавался, что на съемках его вдохновляли Запашные: «Наблюдая за братьями, брал от них всю мощь и любовь к своим артистам, при этом строгость и ответственность. Это и воплощал в своем директоре».

Перед стартом проекта Эдгард Запашный организовал для съемочной группы экскурсию в Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. «Съемки с животными — это всегда непросто. У каждого своя тонкая душевная организация, — рассказывал Запашный. — Самое важное — здесь мы работаем исключительно с профессионалами высочайшего уровня. В сериале принимали участие французские, итальянские и российские дрессировщики. И это лучшие силы современного мирового цирка на сегодняшний день. А животные настолько хорошо подготовлены, что в нашем случае не они привыкали к условиям, а актеры».

Над проектом также работала команда из пятнадцати дублеров во главе с постановщиком трюков Александром Шеином. Каскадеров ожидало больше ста трюков, в числе которых драки, взрыв кабриолета, трюк на движущейся лошади, езда на верблюде, гонки на мотоцикле, прыжок через горящее кольцо, выступления канатоходца и цирковой силачки. Некоторые трюки после тестирования каскадерами актеры выполняли самостоятельно: так, Виталий Хаев прокатился на слоне, Сергей Чирков летал под куполом и готовил фокус с горящим гробом, а Сергея Роста подвесили на десятиметровой высоте.

«Полеты под куполом, гонки на высококолесном велосипеде "паук" и мотоцикле в костюме медведя. Еще в меня бросали ножи, из лука стреляли. Мне также пришлось ездить на лошади, которая оказалась своенравной и все время пыталась встать на дыбы», — вспоминает Иван Злобин, на долю которого пришлась большая часть трюков.
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