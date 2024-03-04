ИРИ объявил победителей конкурсов на создание молодежного контента и дебютных проектов

что почитать?

Новый «Онегин», игровой ремейк «Летучего корабля», «Герой наших снов» с Кейджем и еще 10 фильмов марта

«1993»: Стрельбы по Дому Советов не было

Спутник телезрителя

«Глухарь в кино»: Всем оставаться на своих местах

В ночь с 4 на 5 марта, 00:50, Дом Кино