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ИРИ объявил победителей конкурсов на создание молодежного контента и дебютных проектов

4 марта
2024 год

Новости кино >>
4 марта 2024
Институт развития интернета объявил победителей сразу двух отборов: конкурса на создание молодежного контента и конкурса дебютов. Сумма поддержки 88 проектов составит около 2,8 млрд рублей. Полный список отобранных проектов доступен на сайте ИРИ.

ИРИ объявил победителей конкурсов на создание молодежного контента и дебютных проектов
фото: пресс-служба ИРИ

В рамках конкурса на создание молодежного контента будет поддержан 71 проект из 129, допущенных до очной защиты перед экспертами Конкурсного комитета. Почти половина из них – 29 победителей – это проекты в блогосфере. По направлению «Видеоконтент» поддержку получат 14 сериалов, в «Мультиформатном контенте» – 24 проекта, в категории «Игры и ПО» – 4 программных продукта. Все проекты должны быть реализованы до 30 ноября 2024 года.

«Тенденция, которая определилась в прошлом году – преобладание проектов в блогосфере – сохранилась. Востребованным остается и формат образовательных онлайн-шоу о науке, психологии, культуре. Особенностью этого года стало существенное количество проектов о семье, семейных отношениях и проблемах. Авторы чутко улавливают, что волнует аудиторию. Так что оригинальный контент на эти темы увидим уже в этом году», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Поддержку получили проекты на темы семьи и семейных ценностей, национальных традиций, инклюзии, науки, истории и культуры, туризма, киберспорта. Среди сериалов – документальный фильм о Романе Костомарове «Роман Костомаров: Рожденный дважды», веб-сериал о природе таланта и цене популярности «Залетела в тренды», молодежный веб-сериал «Многогранники» по одноименной книге Натальи Способиной, фантастический веб-сериал о киберспорте и мире подпольных сетевых игр «Жизнь одна» Кирилла Алехина.

ИРИ объявил победителей конкурсов на создание молодежного контента и дебютных проектов
фото: кадр из фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»

Продолжение получат проекты, уже полюбившиеся зрителям: проект об отечественной фантастике «За ширмой тысячного ли» с Климом Жуковым, шоу о технических вузах «Ольга Вузова», реалити-шоу о молодых врачах «Уездный доктор», шоу об ученых «Наука для всех», проект для молодых мам «Все о родах» и другие.

Победителями конкурса дебютов стали 17 проектов, которые были отобраны из 29 финалистов, допущенных до очной защиты перед экспертами Конкурсного комитета. Каждый из участников получит до 3 миллионов рублей на один проект.

«Для нас конкурс дебютов – это срез тем, которые волнуют молодое поколение авторов и зрителей, а также долгосрочный вклад в развитие рынка. Проекты, которые вышли после первого конкурса в прошлом году, собрали более 5,2 миллионов просмотров в Интернете. Некоторые дебютанты уже продолжили свой путь в индустрии и были приглашены продюсерами в крупные проекты. Для нас это показатель того, что для отрасли это ценно. Так что ИРИ продолжит поддерживать талантливых дебютантов на ежегодной основе», – отметила исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.

Среди художественных фильмов – проект «О нерадивом отце и красной лошади» о мужчине, который пытается восстановить отношения с сыном после развода, лента «АБА И SON», посвященная национальным корням на примере бурятской семьи, лента «Неприкасаемая» о важности человеческого общения в эпоху развития ИИ, проект о ценности семьи «Черепаха», мультфильм о блокаде Ленинграда глазами детей – «Блокадные сказки Серафимы», пилоты сериалов «Человек невидимка из 7Б» о силе любви и вере в себя и «Бабушка, Маша и Mashunya» о поисках эликсира молодости.

Наставниками дебютантов выступили режиссеры и продюсеры Алексей Учитель, Юрий Быков, Владимир Хотиненко, Сергей Урсуляк, Карен Оганесян и другие деятели киноиндустрии. Контент должен быть создан до 1 августа 2024 года и размещен, в первую очередь, на российских платформах, включая группы и каналы на VK и Rutube с аудиторией более тысячи подписчиков.
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Кирилл АлёхинЮрий БыковРоман КостомаровЕлена ЛапинаКарен ОганесянСергей УрсулякАлексей УчительВладимир Хотиненко
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