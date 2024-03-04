Новая неделя премьер на «Dомашнем» начнется с «Инъекции любви»

анонс

4 марта ИРИ объявил победителей конкурсов на создание молодежного контента и дебютных проектов Сумма поддержки 88 проектов в рамках двух отборов составит около 2,8 млрд рублей

4 марта «Цирк!» братьев Запашных заработает 25 марта Комедийный сериал стартует на СТС

4 марта Национальная Медиа Группа запускает Экспериментальное Творческое Объединение для разработки дебютных проектов Руководителем ЭТО стал директор по стратегическим коммуникациям

«СТС Медиа» Ким Белов