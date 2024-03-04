Новая неделя премьер на «Dомашнем» начнется с «Инъекции любви»

По сюжету в разгар медового месяца молодой хирург Анна Пирогова узнает, что у мужа есть вторая семья, а ее ближайшая подруга и коллега все знала и скрыла. Столкнувшись с полным непониманием матери, которая считает, что Кирилл любит Анну и они прекрасная пара, девушка решает уехать к отцу, с которым не виделась больше десяти лет. Однако переезд в маленький город не решает проблемы, а только обостряет их.
Продолжит неделю премьер 13 марта мелодрама Киры Ангелиной «Начать сначала», роли в которой исполнили Евгения Вайс, Виктор Михайлов и Родион Галюченко. Главная героиня Наталья выясняет, что муж ей изменяет и подает на развод. Чтобы развеяться, она едет в родной город. Именно здесь юная Наташа была влюблена в одноклассника Алексея и счастлива, а потом предана и брошена. Несмотря на время и препятствия, их любовь жива, и возвращение на малую родину приносит новую боль, новые встречи и знакомство с маленьким Матвеем, сыном Алексея.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
14 марта состоится премьера мелодрамы Киры Ангелиной «Пока прошлое не разлучит нас» с Анастасией Артемьевой, Алексеем Вакуловым и Екатериной Бежановой. В центре сюжета — молодой врач Вика Скворцова, которая знакомится с Олегом Родионовым, известным врачом-кардиологом. Они проводят ночь вместе, а через месяц выясняется, что Вика беременна. Олег разводится с женой и делает предложение Вике. У нее начинается жизнь, о которой можно только мечтать, но бывшая Олега все чаще появляется в Викиной жизни. Она решает вывести Ольгу на чистую воду.
Завершает неделю премьер 15 марта мелодрама Антона Павлючика «Я вернусь за тобой». Главные роли исполнили Валентина Муравская, Антон Даниленко, Александра Бурьянова, Алина Гольденберг. По сюжету в жизни Сергея все хорошо – он успешен в строительном бизнесе, встречается с прекрасной девушкой Лерой и планирует приобрести квартиру в Москве. Однако прошлое его никак не отпускает – он постоянно вспоминает свою первую любовь. Жизнь Алины трагически оборвалась прямо перед свадьбой – девушку сбила машина, а ее отец, который был против брака, сообщил Сергею, что спасти ее не удалось.
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