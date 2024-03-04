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Эмир Кустурица соединит два романа Достоевского в фильме «Преступление без наказания»

4 марта
2024 год

Новости кино >>
4 марта 2024
Эмир Кустурица планирует снять фильм «Преступление без наказания», в котором соединит сюжеты романов Федора Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание». Как пишет ТАСС, об этом режиссер заявил на Всемирном фестивале молодежи.

Эмир Кустурица соединит два романа Достоевского в фильме «Преступление без наказания»
фото: novosti.rs

Съемки должны пройти в Санкт-Петербурге и в Сибири. Ожидается, что это будет первая работа Кустурицы на русском языке. После адаптации Достоевского режиссер планировал приступить к экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Кроме того, ранее Кустурица заявлял, что хочет снять фильм по мотивам произведений Николая Гоголя.
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обсуждение >>
№ 2
Виктор Липецк   4.03.2024 - 22:23
не знаю, кто такой Эмир Кустурица и поэтому без понятия, что он может сделать с классическими произведениями Достоевского. Посмотрим потом читать далее>>
№ 1
Sergey Tsvetkov   4.03.2024 - 21:36
Мышкин окажется Раскольниковым, которого вместо каторги отправили в Европу на лечение? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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