Эмир Кустурица соединит два романа Достоевского в фильме «Преступление без наказания»

Эмир Кустурица планирует снять фильм «Преступление без наказания», в котором соединит сюжеты романов Федора Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание». Как пишет ТАСС, об этом режиссер заявил на Всемирном фестивале молодежи.
фото: novosti.rs
Съемки должны пройти в Санкт-Петербурге и в Сибири. Ожидается, что это будет первая работа Кустурицы на русском языке. После адаптации Достоевского режиссер планировал приступить к экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Кроме того, ранее Кустурица заявлял, что хочет снять фильм по мотивам произведений Николая Гоголя.
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