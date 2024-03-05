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35 миллионов не могут ошибаться: победители Crunchyroll Anime Awards-2024

5 марта
2024 год

Новости кино >>
5 марта 2024

В субботу 2 марта в Токио прошла восьмая ежегодная церемония награждения Crunchyroll Anime Awards. Абсолютным победителем стал второй сезон «Магической битвы» (точнее — даже его первые пять эпизодов, образовывающие самодостаточную историю). Сериал завоевал в общей сложности десять наград и получил главный приз – Аниме года — из рук трехкратной обладательницы премии «Грэмми» Меган Ти Сталлион. «Деревня кузнецов» и «Атака титанов» также забрали трофеи в нескольких ключевых номинациях. По данным аниме-стриминга, за победителей 2024 года было отдано более 35 миллионов голосов по всему миру, что примерно на 17 миллионов больше, чем в прошлом году. Считались тайтлы, выходившие с осени 2022-го по лето 2023-го.

35 миллионов не могут ошибаться: победители Crunchyroll Anime Awards-2024

Аниме года — «Магическая битва». Второй сезон (читать обзор)
Лучший экшн — «Магическая битва». Второй сезон
Лучшая анимация — «Истребитель демонов: Деревня кузнецов» (читать обзор)
Лучшая песняIdol в исполнении YOASOBI из «Звездного дитя» (читать обзор)
Лучший арт-дирекшн — «Истребитель демонов: Деревня кузнецов»
Лучший дизайн персонажейСаяка Койсо, Тадаси ХирамацуМагическая битва». Второй сезон)
Лучшая операторская работа — «Магическая битва». Второй сезон
Лучшая комедия — «Семья шпиона». Второй кур первого сезона (читать обзор)
Лучшая продолжающаяся серия — «Ван-Пис»

35 миллионов не могут ошибаться: победители Crunchyroll Anime Awards-2024

Лучший режиссерСёта ГосёдзоноМагическая битва». Второй сезон)
Лучшая драма — «Атака титанов». Финал: эпизод 1 (читать обзор)
Лучший эндингAkari Соси СакиямыМагическая битва». Второй сезон)
Лучшее фэнтези — «Истребитель демонов: Деревня кузнецов»
Лучшее полнометражное аниме — «Судзумэ, закрывающая двери» (читать обзор)
Лучший главный геройЛуффиВан-Пис»)
Лучший новый сериал — «Человек-бензопила»
Лучший опенингWhere Our Blue Is Тацуи КитаниМагическая битва». Второй сезон)
Лучшее оригинальное аниме — «Папаши-дружбаны» (читать обзор)
Лучшая романтика — «Хоримия: Кусочек»
Лучший саундтрек — «Атака титанов». Финал: эпизод 1
Лучшая повседневность — «Рок-тихоня!» (читать обзор)
Персонаж, которого надо спасти любой ценойАня ФорджерСемья шпиона». Второй кур первого сезона
Лучший персонаж второго планаСатору ГодзёМагическая битва». Второй сезон)
Лучший сэйю (на японском языке)Юити Накамура (Сатору Годзё / «Магическая битва». Второй сезон)
Лучший сэйю (на португальском языке)Леонардо Рабело (Сатору Годзё / «Магическая битва». Второй сезон)
Лучший сэйю (на французском языке)Марсаль Лемину (Сугуру Гэто / «Магическая битва». Второй сезон)
Лучший сэйю (на английском языке)Райан Кольт Леви (Дэндзи / «Человек-бензопила»)
Лучший сэйю (на баскском испанском языке)Хоэль Гомес Хименес (Дэндзи / «Человек-бензопила»)
Лучший сэйю (на латинском испанском языке)Эмилио Тревиньо (Дэндзи / «Человек-бензопила»)
Лучший сэйю (на итальянском языке)Мозе Синг (Дэндзи / «Человек-бензопила»)
Лучший сэйю (на немецком языке)Франциска Трунте (Пауэр / «Человек-бензопила»)
Лучший сэйю (на арабском языке)Талеб Алрефай (Сэнку Исигами / «Доктор Стоун». Третий сезон)

Читать «Магическая битва» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам
Несмотря на внушительный статус «Лучшего нового сериала», популярный сёнэн «Человек-бензопила» собрал всего пять наград из 26 позиций — это антирекорд премии Crunchyroll. Предыдущее достижение принадлежало второму куру «Рейтинга короля», которому удалось стать лауреатом премии лишь в одной из 17 номинаций. На данный момент анонсирован полнометражный сиквел о юноше с демоническим сердцем, адаптирующий арку Резе.

35 миллионов не могут ошибаться: победители Crunchyroll Anime Awards-2024

Культовый южнокорейский режиссер Пон Джун Хо, известный оскароносным фильмом «Паразиты», перед вручением награды за лучшую режиссуру Сёте Госёдзоно анонсировал некий анимационный проект в Японии. Ранее постановщик делился планами относительно предстоящего полнометражного мультипликационного фильма в Южной Корее, над которым работает с 2018 года. Связаны ли эти проекты, пока неизвестно.

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35 миллионов не могут ошибаться: победители Crunchyroll Anime Awards-2024 фотографии
35 миллионов не могут ошибаться: победители Crunchyroll Anime Awards-2024 фотографии
35 миллионов не могут ошибаться: победители Crunchyroll Anime Awards-2024 фотографии
35 миллионов не могут ошибаться: победители Crunchyroll Anime Awards-2024 фотографии
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