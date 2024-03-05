35 миллионов не могут ошибаться: победители Crunchyroll Anime Awards-2024

В субботу 2 марта в Токио прошла
восьмая ежегодная церемония награждения Crunchyroll Anime Awards
. Абсолютным победителем стал второй сезон «Магической битвы
» (точнее — даже его первые пять эпизодов, образовывающие самодостаточную историю). Сериал завоевал в общей сложности десять наград и получил главный приз – Аниме года
— из рук трехкратной обладательницы премии «Грэмми
» Меган Ти Сталлион
. «Деревня кузнецов
» и «Атака титанов
» также забрали трофеи в нескольких ключевых номинациях. По данным аниме-стриминга, за победителей 2024 года было отдано более 35 миллионов голосов по всему миру, что примерно на 17 миллионов больше, чем в прошлом году. Считались тайтлы, выходившие с осени 2022-го по лето 2023-го.
Аниме года
— «Магическая битва
». Второй сезон (читать обзор
)
Лучший экшн
— «Магическая битва
». Второй сезон
Лучшая анимация
— «Истребитель демонов: Деревня кузнецов
» (читать обзор
)
Лучшая песня
— Idol
в исполнении YOASOBI
из «Звездного дитя
» (читать обзор
)
Лучший арт-дирекшн
— «Истребитель демонов: Деревня кузнецов
»
Лучший дизайн персонажей
— Саяка Койсо
, Тадаси Хирамацу
(«Магическая битва
». Второй сезон)
Лучшая операторская работа
— «Магическая битва
». Второй сезон
Лучшая комедия
— «Семья шпиона
». Второй кур первого сезона (читать обзор
)
Лучшая продолжающаяся серия
— «Ван-Пис
»
Лучший режиссер
— Сёта Госёдзоно
(«Магическая битва
». Второй сезон)
Лучшая драма
— «Атака титанов
». Финал: эпизод 1 (читать обзор
)
Лучший эндинг
— Akari Соси Сакиямы
(«Магическая битва
». Второй сезон)
Лучшее фэнтези
— «Истребитель демонов: Деревня кузнецов
»
Лучшее полнометражное аниме
— «Судзумэ, закрывающая двери
» (читать обзор
)
Лучший главный герой
— Луффи
(«Ван-Пис
»)
Лучший новый сериал
— «Человек-бензопила
»
Лучший опенинг
— Where Our Blue Is Тацуи Китани
(«Магическая битва
». Второй сезон)
Лучшее оригинальное аниме
— «Папаши-дружбаны
» (читать обзор
)
Лучшая романтика
— «Хоримия: Кусочек
»
Лучший саундтрек
— «Атака титанов
». Финал: эпизод 1
Лучшая повседневность
— «Рок-тихоня!
» (читать обзор
)
Персонаж, которого надо спасти любой ценой
— Аня Форджер
/«Семья шпиона
». Второй кур первого сезона
Лучший персонаж второго плана
— Сатору Годзё
(«Магическая битва
». Второй сезон)
Лучший сэйю (на японском языке)
— Юити Накамура
(Сатору Годзё / «Магическая битва
». Второй сезон)
Лучший сэйю (на португальском языке)
— Леонардо Рабело
(Сатору Годзё / «Магическая битва
». Второй сезон)
Лучший сэйю (на французском языке)
— Марсаль Лемину
(Сугуру Гэто / «Магическая битва
». Второй сезон)
Лучший сэйю (на английском языке)
— Райан Кольт Леви
(Дэндзи
/ «Человек-бензопила»)
Лучший сэйю (на баскском испанском языке)
— Хоэль Гомес Хименес
(Дэндзи / «Человек-бензопила»)
Лучший сэйю (на латинском испанском языке)
— Эмилио Тревиньо
(Дэндзи / «Человек-бензопила»)
Лучший сэйю (на итальянском языке)
— Мозе Синг
(Дэндзи / «Человек-бензопила»)
Лучший сэйю (на немецком языке)
— Франциска Трунте
(Пауэр
/ «Человек-бензопила»)
Лучший сэйю (на арабском языке)
— Талеб Алрефай
(Сэнку Исигами
/ «Доктор Стоун
». Третий сезон)
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«Магическая битва» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам
Несмотря на внушительный статус «Лучшего нового сериала
», популярный сёнэн
«Человек-бензопила
» собрал всего пять наград из 26 позиций — это антирекорд премии Crunchyroll. Предыдущее достижение принадлежало второму куру «Рейтинга короля
», которому удалось стать лауреатом премии лишь в одной из 17 номинаций. На данный момент анонсирован
полнометражный сиквел о юноше с демоническим сердцем, адаптирующий арку Резе
.
Культовый
южнокорейский режиссер Пон Джун Хо
, известный оскароносным фильмом «Паразиты
», перед вручением награды за лучшую режиссуру Сёте Госёдзоно анонсировал некий анимационный проект в Японии. Ранее постановщик делился планами относительно предстоящего полнометражного мультипликационного фильма в Южной Корее, над которым работает с 2018 года. Связаны ли эти проекты, пока неизвестно.
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