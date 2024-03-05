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Иван Колесников и Агата Муцениеце снимаются в приключенческом фэнтези «Колотун»

5 марта
2024 год

Новости кино >>
5 марта 2024
В Санкт-Петербурге начались съемки приключенческого фэнтези Олега Гусева «Колотун» с Иваном Колесниковым, Агатой Муцениеце и Дмитрием Калиховым в главных ролях. Компанию им составят Павел Деревянко, Александр Горбатов, Роман Мадянов, Лукерья Ильяшенко, Артур Ваха и Александра Бабаскина, уточняет пресс-служба компании Arna Media, выступающей дистрибьютором картины.

Иван Колесников и Агата Муцениеце снимаются в приключенческом фэнтези «Колотун»
фото: пресс-служба кинокомпании «Зебра»

По сюжету семья Снегиревых переживает не лучший период: родители (Муцениеце и Колесников) готовятся к разводу, о котором их сын Ромка (Калихов) пока ничего не подозревает. Мама с папой, не желая портить ребенку Новый год, решают рассказать ему все уже после праздника. Но семейству не суждено оказаться за новогодним столом с мандаринами и оливье – 31 декабря Снегиревы вместе с машиной в буквальном смысле провалятся в параллельный мир. Там их ждут невероятные приключения и знакомства. Они встретят доброго волшебника Поляриуса (Ваха), увлеченного своими изобретениями, его внучку Эмилию (Бабаскина), Ядвигу (Ильяшенко) — колдунью по профессии и ведьму по призванию, и даже опасного Колотуна (Горбатов), повелителя холода и льда, мечтающего о мировом господстве.

Продюсером фильма выступает актриса Юлия Соболевская. За визуальную составляющую отвечают оператор Андрей Воробьев и художник-постановщик Елена Жукова. Съемки «Колотуна» пройдут в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и его окрестностях, а также в Выборге и замке недалеко от Самары. Они продлятся до середины июля. Производством занимается кинокомпания «Зебра», а в кинопрокат фильм выпустит «Атмосфера кино».

Иван Колесников и Агата Муцениеце снимаются в приключенческом фэнтези «Колотун»
фото: пресс-служба кинокомпании «Зебра»

«Мы давно знакомы с Олегом Гусевым, еще с момента фурора созданной им группы «Август» (он был ее клавишником, аранжировщиком и композитором). Олег – музыкант, клипмейкер, талантливый режиссер, который знает, как сделать красиво и интересно, абсолютный перфекционист в своей профессии. Несколько лет назад он прислал мне сценарий фильма, написанный им совместно с Дмитрием Яковенко, Романом Поляковым и Мариной Смысловой. Тогда идея фильма показалась мне любопытной, но что-то не срослось. Однако чему быть, того не миновать, и мы, наконец, приступаем к съемкам большого полнометражного приключенческого фильма», – говорит Юлия Соболевская.

Изначально все действие картины происходило только зимой, но сценаристы вместе с Олегом Гусевым решили адаптироваться к непредсказуемой погоде Петербурга и «добавить» в фильм лета. Для создания параллельного мира Елена Жукова придумала декорации, строительство которых сейчас идет в павильонах «Ленфильма». Художник Елена Климутко работает над сказочным реквизитом. По словам Соболевской, в фильме будет много графики, благодаря которой знакомые места и объекты превратятся в сказочные миры. Это территория творчества Алексея Гусева и его компании ALGOUS studio.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   5.03.2024 - 13:38
Хочется, чтобы кино получилось нормальным. Люблю Мадянова смотреть, только не хочу это делать в мучениях. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Колотун

фотографии >>
Иван Колесников и Агата Муцениеце снимаются в приключенческом фэнтези «Колотун» фотографии
Иван Колесников и Агата Муцениеце снимаются в приключенческом фэнтези «Колотун» фотографии
Иван Колесников и Агата Муцениеце снимаются в приключенческом фэнтези «Колотун» фотографии
Иван Колесников и Агата Муцениеце снимаются в приключенческом фэнтези «Колотун» фотографии
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