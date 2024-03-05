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У Института развития интернета появится личный телеканал «Мы»

5 марта
2024 год

Новости кино >>
5 марта 2024
В марте Институт развития интернета обзаведется собственным каналом «Мы» на онлайн-платформе Wink и других площадках. Согласно пресс-службе «Ростелекома», зрителям по всей стране представят игровые сериалы, документальные и образовательные проекты, реалити-шоу, тревел-шоу и проекты для детской и подростковой аудитории, созданные при поддержке ИРИ. Канал будет доступен в широких пакетах операторов IPTV, кабельного телевидения и в онлайн-кинотеатрах. Действующие абоненты получат доступ к нему в общем пакете услуг.

По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, «за несколько лет нашей работы появилось много талантливых проектов, которые набирают миллионы просмотров в интернете. И мы приняли решение делиться ими и с телевизионной аудиторией. А пользователи IPTV и кабельного телевидения — это около 50 миллионов зрителей по всей России. При этом онлайн-формат для ИРИ по-прежнему остается приоритетным: на канале будут показываться те проекты, которые не просто вышли, а "прожили" достаточно времени в сети. Какой это период — определяют правообладатели проекта, его производители и дистрибьюторы».

У Института развития интернета появится личный телеканал «Мы»
фото: пресс-служба «Ростелекома»

За организацию производства и вещания, дистрибуцию и маркетинг телеканала отвечает группа компаний «Медиа-Телеком». Контент на канале «Мы» будет объединен по семи тематическим категориям: «Мы.Страна», «Мы.Люди», «Мы.Культура», «Мы.История», «Мы. Дело», «Мы.Наука» и «Мы.Технологии». В программе заявлены молодежные сериалы «Саня, газуй!», «Естественный отбор», «Сама дура», онлайн-шоу «Уездный доктор», тревел-шоу «Куда глаза не глядят» с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем, кулинарное тревел-шоу «Пахнет вкусно!» и другие проекты. Зрители получат доступ к контенту, поддержанному ИРИ и размещенному на различных интернет-площадках, в одной точке.

«Мы уверены, что новый телеканал привлечет внимание самой широкой аудитории. У ИРИ уже не одна тысяча часов качественного и глубокого контента, который рассказывает о нашей стране во всем ее многообразии — об удивительных людях, героях прошлого и настоящего, о культуре и искусстве, истории, спорте, уникальных местах и природе. Поэтому канал будет интересен жителям всех регионов страны», — прокомментировал генеральный директор компании «Медиа-Телеком» Александр Косарим.
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№ 1
Юля Наумова   5.03.2024 - 13:36
Это хорошо, только кто сейчас из молодых людей смотрит телевизор? Только пожилые люди сидят у экранов, а остальные в компьютерах) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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