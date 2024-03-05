Павел Прилучный и Лиза Моряк вернулись к «Жизни по вызову»

«В новом сезоне зрителей ждет новая героиня, с которой у Мэджика складываются интересные рабочие и личные отношения. Основная линия — это вновь еще более мощное становление личности Мэджика и его месть за дочь», — говорит Сарик Андреасян.
По сюжету, узнав об убийстве дочери Алины, Мэджик хочет не просто разорить своего главного противника, олигарха Градова, а полностью уничтожить его. Эскорт перестает быть для Мэджика делом жизни и становится лишь инструментом, а благородные принципы героя еще больше становятся преградой.
фото: пресс-служба компании «МТС»
По словам Павла Прилучного, «Мэджика всегда окружали эффектные женщины. В новом сезоне их станет еще больше. Месть за дочь, новые друзья и враги в бизнесе. Эффектная детективная линия и множество драматических поворотов ждут вас в третьем сезоне».
Вселенная «Жизни по вызову», помимо сериала, включает в себя также документальный фильм «Жизнь по вызову. Док», в котором своими историями делятся настоящие работницы элитарного сегмента эскорт-услуг. Многие из их историй вошли в сценарий сериала.
«Человек, у которого появляется власть, хочет расширить свою власть. Это происходит с моей героиней Настей. Разделяй и властвуй — ее линия в третьем сезоне "Жизни по вызову". Я не хочу спойлерить, что еще приготовили сценаристы для зрителей, но добавлю, что в новом сезоне всех ждут крутые драматические повороты сюжета и новые подробности из жизни персонажей», — рассказала Лиза Моряк.
За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Карен Манасерян, художник-постановщик Давид Дадунашвили, художник по костюму Мария Вишневецкая и художник по гриму Екатерина Ковешникова.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Виктория Маслова «рада присоединиться к актерскому составу сериала "Жизнь по вызову", который стал хитом нашей киноиндустрии. Моя героиня добавит градус драматичности истории в целом и отношениям главных персонажей в частности. Мне кажется, что "Жизнь по вызову" — это тот проект, который никого не оставляет равнодушным, и поэтому мне интересно принять в нем участие». Янина Студилина «долго ждала, когда мне наконец отправят сценарий третьего сезона "Жизни по вызову". Получилась очень трогательная и драматичная история отношений моей героини Кати и Шмидта, персонажа Павла Прилучного. Я очень люблю фразу "неважно что — важно с кем"! Это наш не первый проект с Сариком и Гевондом, мне нравится с ними работать». А Александр Яцко обещает, что «зрителей ждет неожиданный поворот в отношениях бывших врагов Мэджика и Ружинского, наших с Павлом Прилучным персонажей. Мне понравились обстоятельства, которые сценаристы прописали для всех героев нашего проекта».
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