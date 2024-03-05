Платформа «Смотрим» покажет сериал «Алла-такси» со Светланой Колпаковой

что почитать?

«1993»: Стрельбы по Дому Советов не было

«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде

В ночь с 4 на 5 марта, 00:50, Дом Кино

«Глухарь в кино»: Всем оставаться на своих местах

Актёру сериала «Ранетки» грозит три года тюрьмы

Чулпан Хаматова считает, что Ксения Раппопорт и Данила Козловский остались без работы из-за неё

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино