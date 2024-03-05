Платформа «Смотрим» покажет сериал «Алла-такси» со Светланой Колпаковой

Это рассказ про Аллу (Колпакова), живущую в деревне. Героиня давно замужем за дальнобойщиком Васей (Чернышов) и воспитывает сына Юру. Уличив мужа в измене, она уходит от него. Но свекровь Зинаида (Прокофьева), могущественная начальница местной администрации, не позволяет Алле забрать сына и запрещает ей видеться с ним. Оставшись без семьи и средств к существованию, Алла устраивается на работу в таксопарк «Колесо». В суровом мужском коллективе ее воспринимают в штыки – раньше женщины здесь не работали. Единственный, кто встает на защиту Аллы – скромный водитель Проскурин (Миллер).
«Работать с таким звездным составом мне не сложно, ведь я люблю актеров. Конечно, у них эго, но и у меня эго. Хорошего профессионала без этого не бывает. Все, что мне нужно было сделать, это увлечь идеей, а также – питать их эго и поддерживать. При этом важно не только хвалить, но и подсказывать, чтобы после твоих слов актеры почувствовали себя еще лучше», — говорит режиссер Рауф Кубаев.
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