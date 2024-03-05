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Елена Лядова, Гоша Куценко и Агриппина Стеклова снимаются во втором сезоне сериала «Что делать женщине, если…»

5 марта
2024 год

Новости кино >>
5 марта 2024
В Москве проходят съемки второго сезона сериала Алексея Кузьмина-Тарасова «Что делать женщине, если…» по сценарию, написанному Александром Цыпкиным совместно с Владимиром Васильевым, Юлией Абрамчик и Алексеем Киселевым. Премьера продолжения в онлайн-кинотеатре Okko запланирована на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Елена Лядова, Гоша Куценко и Агриппина Стеклова снимаются во втором сезоне сериала «Что делать женщине, если…»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам шоураннера и продюсера «Студии Видеопрокат» Алексея Киселева, «первый сезон сериала "Что делать женщине, если…" был определенно экспериментом, и мы очень рады, что зрители его оценили. Конечно, мы загорелись идеей продолжить в том же духе. Основная команда у нас осталась прежней, а значит, мы сохранили все лучшее из первой части, добавив еще больше классных ходов и решений: новых героев, интересных поворотов. Можно сказать, что "Студия Видеопрокат" не изменяет себе. При поддержке партнеров мы продолжаем осваивать новые горизонты. На этот раз — это жанр комедии».

В продолжении сериала успешный адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на свое сердце в первом сезоне, сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи, что однако не помешает ей попасть в новые любовные разборки, но на этот раз лучшей подруги Ларисы, ее мужа и двух его любовниц.

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«В нашем сериале всегда есть приключенческая составляющая, скажем так, и философская. В новом сезоне и приключенческая гораздо более лихо закручена и философская, как мне кажется, имеет более сложную подоплеку. Уверяю вас, проблема, которую решает героиня Елены Лядовой, не оставит равнодушным ни одного зрителя», — говорит автор сценария и продюсер Александр Цыпкин.

К роли Анны вернется Елена Лядова, компанию ей составят знакомые по первому сезону герои Гоши Куценко, Агриппины Стекловой, Антона Филипенко, Александра Робака, Макара Хлебникова, а также новые персонажи в исполнении Елены Николаевой, Игоря Верника, Валери Зоидовой и Сергея Епишева.

Елена Лядова, Гоша Куценко и Агриппина Стеклова снимаются во втором сезоне сериала «Что делать женщине, если…»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Для Лядовой «не стоял вопрос участвовать ли во втором сезоне. Это было мое желание, чтобы сериал имел продолжение. Мне кажется, тема "что делать женщине и дальше многоточие" — бездонная, и можно много еще фантазировать. Так что нас вполне могут ожидать и третий, четвертый сезоны. Я была очень рада снова встретиться на съемочной площадке с Гошей Куценко, Агриппиной Стекловой и режиссером Алексеем Кузьминым-Тарасовым — работать с хорошими, талантливыми, позитивными людьми — отдельное счастье».
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Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного

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Елена Лядова, Гоша Куценко и Агриппина Стеклова снимаются во втором сезоне сериала «Что делать женщине, если…» фотографии
Елена Лядова, Гоша Куценко и Агриппина Стеклова снимаются во втором сезоне сериала «Что делать женщине, если…» фотографии
Елена Лядова, Гоша Куценко и Агриппина Стеклова снимаются во втором сезоне сериала «Что делать женщине, если…» фотографии
Елена Лядова, Гоша Куценко и Агриппина Стеклова снимаются во втором сезоне сериала «Что делать женщине, если…» фотографии
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