Елена Лядова, Гоша Куценко и Агриппина Стеклова снимаются во втором сезоне сериала «Что делать женщине, если…»

По словам шоураннера и продюсера «Студии Видеопрокат» Алексея Киселева, «первый сезон сериала "Что делать женщине, если…" был определенно экспериментом, и мы очень рады, что зрители его оценили. Конечно, мы загорелись идеей продолжить в том же духе. Основная команда у нас осталась прежней, а значит, мы сохранили все лучшее из первой части, добавив еще больше классных ходов и решений: новых героев, интересных поворотов. Можно сказать, что "Студия Видеопрокат" не изменяет себе. При поддержке партнеров мы продолжаем осваивать новые горизонты. На этот раз — это жанр комедии».
В продолжении сериала успешный адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на свое сердце в первом сезоне, сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи, что однако не помешает ей попасть в новые любовные разборки, но на этот раз лучшей подруги Ларисы, ее мужа и двух его любовниц.
«В нашем сериале всегда есть приключенческая составляющая, скажем так, и философская. В новом сезоне и приключенческая гораздо более лихо закручена и философская, как мне кажется, имеет более сложную подоплеку. Уверяю вас, проблема, которую решает героиня Елены Лядовой, не оставит равнодушным ни одного зрителя», — говорит автор сценария и продюсер Александр Цыпкин.
Для Лядовой «не стоял вопрос участвовать ли во втором сезоне. Это было мое желание, чтобы сериал имел продолжение. Мне кажется, тема "что делать женщине и дальше многоточие" — бездонная, и можно много еще фантазировать. Так что нас вполне могут ожидать и третий, четвертый сезоны. Я была очень рада снова встретиться на съемочной площадке с Гошей Куценко, Агриппиной Стекловой и режиссером Алексеем Кузьминым-Тарасовым — работать с хорошими, талантливыми, позитивными людьми — отдельное счастье».
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