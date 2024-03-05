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Премьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится 15 марта

5 марта
2024 год

Новости кино >>
5 марта 2024

На Иви 15 марта состоится премьера сериала Игоря Угольникова «По зову сердца», созданного студией «ВоенФильм» при поддержке ИРИ. Историческая военная драма также выйдет в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Wink, уточняет пресс-служба сервиса.



Это четырехсерийный рассказ о трагических событиях лета и осени 1941 года, о беспримерном героизме и великой трагедии Московского народного ополчения. О тех десятках и сотнях тысяч мирных людей, которые помогли армии спасти Москву, записавшись добровольцами. По зову сердца они пошли защищать свой город, свою Родину, и навсегда остались там, на полях боев, закрыв собою путь к сердцу своей страны, к столице. Люди, не имеющие воинского опыта, которые не должны были воевать, задержали танки и солдат самой мощной и беспощадной армии мира. Кроме веры в победу и искреннего человеческого желания быть полезными Родине, у этих людей не было ничего, чтобы противопоставить врагу. Не было вооружения, не было даже простых житейских навыков выживать в походных условиях. Но они выстояли. В основе сценария – воспоминания ополченцев и фронтовиков.

Игорь Угольников, помимо режиссуры, выступил продюсером, сценаристом и исполнителем одной из ролей. В сериале также снялись Александр Коршунов, Андрей Некрасов, Владислав Миллер, Анна Большова, Светлана Антонова, Эюб Фараджев, Илья Лейбин, Валерий Степанов, Андрей Барило, Алексей Колган, Александр Семчев, Сергей Маховиков, Евгений Миллер, Сергей Угрюмов, Максим Битюков, Сергей Пускепалис, Владимир Зайцев, Екатерина Олькина, Лариса Шахворостова и другие актеры.

Премьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится 15 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Съемки сериала проходили на улицах Москвы, на натурной площадке студии «ВоенФильм» – в кинокомплексе Военфильм-Медынь в Калужской области, где на территории более 160 Га были выстроены масштабные декорации, а также в новом кинопарке «Москино» — в настоящем киномире в Новой Москве.

«Мы старались в собирательных образах наших героев показать как можно больше участников Московского народного ополчения – рабочих, студентов, писателей, музыкантов… В деталях передать дух времени, сохранить историческую достоверность. Я очень рад, что съемки завершились в кинопарке в Новой Москве. Специально для съемок нашего фильма были построены декорации пригорода Вязьмы – больница, штаб армии, склады. Все это было сделано очень вовремя и точно», — рассказал Угольников.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   5.03.2024 - 18:12
Прям про ополчение не помню смотрел что-то или нет. Наверное нет. Угольников покажет про очередных героев, которых никто раньше не знал? читать далее>>
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Премьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится 15 марта фотографии
Премьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится 15 марта фотографии
Премьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится 15 марта фотографии
Премьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится 15 марта фотографии
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