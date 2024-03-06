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Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне»

6 марта
2024 год

Новости кино >>
6 марта 2024

В Москве завершились съемки комедии «УничтоЖанна» о домохозяйке со сверхспособностями. Главную роль исполнила идейный вдохновитель и один из авторов проекта Юлия ЕгереваГлухарь», «Реальные пацаны», «Кухня в Париже»), а антагониста сыграл Павел Прилучный, уточняет пресс-служба фильма.

Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне»
фото: пресс-служба фильма, фотограф Юлия Федотова

По сюжету Жанна — необычная домохозяйка, она умеет читать мысли, двигать предметы и воздействовать на сознание людей. Но использует свою суперсилу исключительно в личных целях. Однажды она попадается в руки спецслужб и становится спецагентом разведки. Выполняя одну из своих миссий по зачистке верхушки организованной преступности, Жанна попадает в плен. Там у нее появляется возможность возглавить отряд подростков с очень нестандартными сверхспособностями и сделать из них настоящих супергероев.

Съемки «УничтоЖанны» начались в конце прошлого года в Москве и заняли около трех месяцев. Для съемок необходимо было создать мир альтернативной реальности, поэтому были нужны очень необычные локации. Одной из таких стал рассекреченный всего несколько лет назад бункер №703 в центре Москвы, куда приходилось спускаться 14 этажей вниз и снимать в подземелье.

Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне»
фото: пресс-служба фильма, фотограф Юлия Федотова

Кроме того, усадьба Кусково стала домом героя Павла Прилучного. Офис секретной службы располагался в кластере «Ломоносов».

«Мне уже давно хотелось попробовать себя в чем-то экспериментальном, сыграть совершенно неожиданного персонажа. К тому же, мне нравятся комиксы, а тут все сошлось. Когда мне предложили роль в супергеройской комедии, я прочитал сценарий, и мне он понравился. Мой персонаж совершенно непредсказуемый, сумасшедший на всю голову. Комедия – это же абсолютно мой жанр. Все от меня этого не ожидают, обычно приглашают на роли грозных парней, но тут вы увидите меня совершенно в другом образе. Мой герой – главный злодей, который умеет останавливать время, но всего на пять секунд, что уже смешно. Он ходит с очень грозным видом, но при этом в расшитых золотом одеждах и шубе. Такой устрашающе-комичный персонаж. Я очень многое в него добавил от себя, сделал его максимально стильным и харизматичным. Создатели "УничтоЖанны" дали мне свободу действий. Это были очень крутые съемки, давно я так от души не отрывался», — признается Павел Прилучный.

Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне»
фото: пресс-служба фильма, фотограф Юлия Федотова

Режиссером и автором проекта выступил Максим Кудымов, работавший над сериалами «Реальные пацаны», «Трудные подростки», «Контейнер» и др. По его словам, он снимал «УничтоЖанну» в особой комиксовой стилистике, но с упором на русскую характерность. Особое место в фильме занимают костюмы, выполненные в стилистике комиксов. Художник по костюмам Анна Титова сделала их максимально яркими и запоминающимися.

В картине также снялись Роман ПоповПолицейский с Рублевки»), Игорь Ознобихин («Реальные пацаны»), София Каштанова («Полицейский с Рублевки», «Психологини»), Наталья БочкареваБукины»), Станислав БондаренкоВерни мою любовь»), популярная блогерша Настя Бэдбарби и другие.

Фильм основан на одноименном пилоте веб-сериала, вышедшем три года назад и ставшим одном из самых успешных российских веб-проектов. Он был отобран в программы более 40 международных фестивалей и был удостоен наград «Лучший пилот» на Seoul Webfest в Южной Корее, «Лучшая женская роль» на Apulia Webfest в Италии и получил приз «Восходящая звезда независимого кино на Bilbao SeriesLand Web Festival в Испании.

«УничтоЖанна» создана компанией «Киноджет» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Выход в прокат планируется до конца 2024 года. Авторы проекта рассчитывают на его продолжение и создание целой Вселенной, где каждому из главных героев будут посвящены отдельные фильмы или сериалы.
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Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне» фотографии
Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне» фотографии
Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне» фотографии
Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне» фотографии
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