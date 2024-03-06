Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Карина Андоленко бросит вызов криминальному авторитету в продолжении «Спасской»

6 марта
2024 год

Новости кино >>
6 марта 2024
В Сочи стартовали съемки четвертого сезона многосерийного детектива «Спасская» для «России». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Роли в проекте исполняют Карина Андоленко, Александр Голубев, Роман Маякин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Мария Порошина, Дмитрий Ульянов, Валентин Смирнитский, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко и другие.

Карина Андоленко бросит вызов криминальному авторитету в продолжении «Спасской»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету жизнь следователя из Сочи Анны Спасской (Карина Андоленко) висит на волоске. Бывший глава одной из мощнейших ОПГ Краснодарского края Николай Рябов (Валентин Смирнитский) отдает приказ устранить Спасскую. Но Анне удается вызволить из плена девятилетнюю девочку Лизу, которую преступники похитили с целью выкупа. Она оказывается внучкой Рябова. В благодарность за спасение девочки криминальный авторитет отменяет свой приказ. Но у Рябова остаются счеты с бизнесменом Иваном Шалаевым (Дмитрий Ульянов). Двум злейшим врагам – Анне Спасской и Ивану Шалаеву – приходится объединиться, чтобы посадить Рябова, но задача оказывается гораздо сложнее, чем им казалось.

Съемки сериала пройдут в Сочи, Москве и Костроме. Режиссерами выступают Давид Ткебучава и Александр Черняев.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко
«Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот
Карина Андоленко продолжит карьеру следователя
«Спасскую» с Кариной Андоленко и продолжение «Склифосовского» покажут в новом сезоне телеканала «Россия-1»
персоны
Карина АндоленкоАлександр ГолубевМихаил ЖигаловВиталий КоваленкоРоман МаякинМария ПорошинаВалентин СмирнитскийДавид ТкебучаваЛариса УдовиченкоДмитрий УльяновАлександр ЧерняевОльга Чудакова
фильмы
Спасская-3

фотографии >>
Карина Андоленко бросит вызов криминальному авторитету в продолжении «Спасской» фотографии
Карина Андоленко бросит вызов криминальному авторитету в продолжении «Спасской» фотографии
Карина Андоленко бросит вызов криминальному авторитету в продолжении «Спасской» фотографии
Карина Андоленко бросит вызов криминальному авторитету в продолжении «Спасской» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Илья Устюжанинов
4 марта ушёл из жизни актёр Илья Устюжанинов.
Евгений Валуев
3 марта ушёл из жизни актёр Евгений Валуев.
Георгий Николаев
3 марта ушёл из жизни актёр Георгий Николаев.
Валерий Ивченко
2 марта ушёл из жизни актёр Валерий Ивченко.
Валерий Юрченко
19 февраля ушёл из жизни актёр Валерий Юрченко.

День рождения >>

Геннадий Богачёв
Сергей Бурунов
Николай Иванов (II)
Владимир Кисаров
Геннадий Митник
Томас Моцкус
Наталья Рожкова
Наталья Рычкова
Владимир Талашко
Том Арнольд
Лейла Бехти
Иоанна Жулковская
Мартин Коув
Клара Лаго
Грэйс Парк
Альберта Уотсон
все родившиеся 6 марта >>

Афиша кино >>

Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Шёпот сердца
драма, мелодрама
Япония, 1995
Клаустрофобы: Инсомния
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2023
Алые паруса
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2022
Italian Best Shorts 7: Быть женщиной
драма, комедия
Италия, Франция, 2022
Адам и Ева
романтическая комедия
Россия, 2024
Любовь со второго взгляда
романтическая комедия
Казахстан, Россия, 2024
Не смотри туда
фильм ужасов
Канада, 2023
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram