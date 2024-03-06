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«Сумерки» станут мультсериалом

6 марта
2024 год

Новости кино >>
6 марта 2024
Грядущий сериал по «Сумеркам», о котором стало известно в апреле 2023 года, будет анимационным. Об этом заявил вице-президент студии Lionsgate Майкл Бернс.

«Сумерки» станут мультсериалом
фото: Summit Entertainment

«Я думаю, что к нему будет большой интерес», — приводит слова Бернса Deadline. Ранее сообщалось, что сценаристом выступит Синед Дейли, работавшая над сериалами «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Воспитанные волками» и «Солги мне». Кроме того, к проекту подключится писательница Стефани Майер, создавшая вампирскую сагу. Первая экранизация «Сумерек» вышла на экраны в 2008 году. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер.

Майкл Бернс также заявил, что студия Lionsgate работает над сериалом по «Джону Уику», который последует за «Континенталем» — еще одним спин-оффом.
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