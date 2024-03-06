«Сумерки» станут мультсериалом

Грядущий сериал по «Сумеркам
», о котором стало известно
в апреле 2023 года, будет анимационным. Об этом заявил вице-президент студии Lionsgate Майкл Бернс
.
фото: Summit Entertainment
«Я думаю, что к нему будет большой интерес
», — приводит слова Бернса Deadline. Ранее сообщалось, что сценаристом выступит Синед Дейли
, работавшая над сериалами «Ходячие мертвецы: Мир за пределами
», «Воспитанные волками
» и «Солги мне
». Кроме того, к проекту подключится писательница Стефани Майер
, создавшая вампирскую сагу. Первая экранизация «Сумерек» вышла на экраны в 2008 году. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон
, Кристен Стюарт
и Тейлор Лотнер
.
Майкл Бернс также заявил, что студия Lionsgate работает над сериалом по «Джону Уику
», который последует за «Континенталем
» — еще одним спин-оффом.
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