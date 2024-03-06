Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Вызов», финал «Реальных пацанов» и актерский ансамбль «Слова пацана» стали победителями первой части Национальной премии интернет-контента

6 марта
2024 год

Новости кино >>
6 марта 2024
В концертном комплексе «Роза холл» 5 марта подвели итоги первой части III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета. Церемония состоялась в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Лауреатами стали фильм «Вызов», финал сериала «Реальные пацаны», молодежный актерский ансамбль сериала «Слово пацана» и другие. Полный список победителей доступен на сайте ИРИ.

«Вызов», финал «Реальных пацанов» и актерский ансамбль «Слова пацана» стали победителями первой части Национальной премии интернет-контента
фото: пресс-служба ИРИ

Награды победителям премии вручили в 14 ориентированных на молодежную аудиторию номинациях, включая 4 основных, 3 тематических и 7 специальных. Первую часть церемонии провели итальянский пианист-виртуоз, блогер Лоренцо Баньяти и иранский фуд-блогер и трэвел-блогер Ромина Багери. Во второй части их сменили сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович и российская певица Люся Чеботина. Голосом премии третий год подряд стал Сергей Бурунов.

«Символично, что в этом году Премия ИРИ была вручена первым победителям на Всемирном фестивале молодежи. Одна из главных задач нашей награды — открывать и отмечать новые имена: авторов, продюсеров, создателей контента, который сделан талантливо, несет аудитории позитив, пользу, пищу для ума и при это популярен, причем часто не только в России. В российском интернете таких стало очень много - по сравнению с прошлым годом произошел заметный скачок в количестве и качестве проектов, подавшихся на соискание премии. Экспертам и жюри было непросто выбрать лучших», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Лучшим «Проектом в вертикальном формате» назван веб-сериал «Ваня, спасай!», сюжет которого разворачивается вокруг жизни студентов и будней добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, базирующегося в РТУ МИРЭА. Главную роль в сериале сыграл певец Ваня Дмитриенко. Анимационный сериал про изобретательных подростков «Супергерои.ру» признали лучшим в категории «Анимационный проект». Лучшим вирусным контентом назвали финал сериала «Реальные пацаны».

В рамках Национальной премии интернет-контента были также вручены призы в специальных номинациях, которые отражают актуальную мировую повестку. Первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе, — «Вызов» — стал победителем в спецноминации «Мы из будущего», совместной с Российским обществом «Знание». Проект Первого канала, студии Yellow, Black and White, «Start», созданный при поддержке «Фонда кино» и «Роскосмоса», наградили «за смелую идею и инновационный подход при создании контента». Молодежный актерский ансамбль сериала «Слово Пацана» стал победителем в номинации «Голос Поколения».

Имена еще 22 обладателей III Национальной премии интернет-контента будут названы 30 мая в Москве.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Милош БиковичСергей БуруновВаня ДмитриенкоЛюся Чеботина
фильмы
ВызовРеальные пацаныСлово пацана. Кровь на асфальтеСупергерои.ру

фотографии >>
«Вызов», финал «Реальных пацанов» и актерский ансамбль «Слова пацана» стали победителями первой части Национальной премии интернет-контента фотографии
«Вызов», финал «Реальных пацанов» и актерский ансамбль «Слова пацана» стали победителями первой части Национальной премии интернет-контента фотографии
«Вызов», финал «Реальных пацанов» и актерский ансамбль «Слова пацана» стали победителями первой части Национальной премии интернет-контента фотографии
«Вызов», финал «Реальных пацанов» и актерский ансамбль «Слова пацана» стали победителями первой части Национальной премии интернет-контента фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Сибирцев
6 марта ушёл из жизни оперный певец Александр Сибирцев.
Илья Устюжанинов
4 марта ушёл из жизни актёр Илья Устюжанинов.
Евгений Валуев
3 марта ушёл из жизни актёр Евгений Валуев.
Георгий Николаев
3 марта ушёл из жизни актёр Георгий Николаев.

День рождения >>

Геннадий Богачёв
Сергей Бурунов
Николай Иванов (II)
Владимир Кисаров
Геннадий Митник
Томас Моцкус
Наталья Рожкова
Наталья Рычкова
Владимир Талашко
Том Арнольд
Лейла Бехти
Иоанна Жулковская
Мартин Коув
Клара Лаго
Грэйс Парк
Альберта Уотсон
все родившиеся 6 марта >>

Афиша кино >>

Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Шёпот сердца
драма, мелодрама
Япония, 1995
Клаустрофобы: Инсомния
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2023
Алые паруса
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2022
Italian Best Shorts 7: Быть женщиной
драма, комедия
Италия, Франция, 2022
Адам и Ева
романтическая комедия
Россия, 2024
Любовь со второго взгляда
романтическая комедия
Казахстан, Россия, 2024
Не смотри туда
фильм ужасов
Канада, 2023
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram