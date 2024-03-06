«Вызов», финал «Реальных пацанов» и актерский ансамбль «Слова пацана» стали победителями первой части Национальной премии интернет-контента

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«Вы никогда не были удобными детьми»: Юлия Пересильд дала совместное интервью с дочерью Анной

Чулпан Хаматова считает, что Ксения Раппопорт и Данила Козловский остались без работы из-за неё

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино