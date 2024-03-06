«Вызов», финал «Реальных пацанов» и актерский ансамбль «Слова пацана» стали победителями первой части Национальной премии интернет-контента

В концертном комплексе «Роза холл» 5 марта подвели итоги первой части III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета. Церемония состоялась в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Лауреатами стали фильм «Вызов», финал сериала «Реальные пацаны», молодежный актерский ансамбль сериала «Слово пацана» и другие. Полный список победителей доступен на сайте ИРИ.
фото: пресс-служба ИРИ
Награды победителям премии вручили в 14 ориентированных на молодежную аудиторию номинациях, включая 4 основных, 3 тематических и 7 специальных. Первую часть церемонии провели итальянский пианист-виртуоз, блогер Лоренцо Баньяти и иранский фуд-блогер и трэвел-блогер Ромина Багери. Во второй части их сменили сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович и российская певица Люся Чеботина. Голосом премии третий год подряд стал Сергей Бурунов.
«Символично, что в этом году Премия ИРИ была вручена первым победителям на Всемирном фестивале молодежи. Одна из главных задач нашей награды — открывать и отмечать новые имена: авторов, продюсеров, создателей контента, который сделан талантливо, несет аудитории позитив, пользу, пищу для ума и при это популярен, причем часто не только в России. В российском интернете таких стало очень много - по сравнению с прошлым годом произошел заметный скачок в количестве и качестве проектов, подавшихся на соискание премии. Экспертам и жюри было непросто выбрать лучших», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Лучшим «Проектом в вертикальном формате» назван веб-сериал «Ваня, спасай!», сюжет которого разворачивается вокруг жизни студентов и будней добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, базирующегося в РТУ МИРЭА. Главную роль в сериале сыграл певец Ваня Дмитриенко. Анимационный сериал про изобретательных подростков «Супергерои.ру» признали лучшим в категории «Анимационный проект». Лучшим вирусным контентом назвали финал сериала «Реальные пацаны».
В рамках Национальной премии интернет-контента были также вручены призы в специальных номинациях, которые отражают актуальную мировую повестку. Первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе, — «Вызов» — стал победителем в спецноминации «Мы из будущего», совместной с Российским обществом «Знание». Проект Первого канала, студии Yellow, Black and White, «Start», созданный при поддержке «Фонда кино» и «Роскосмоса», наградили «за смелую идею и инновационный подход при создании контента». Молодежный актерский ансамбль сериала «Слово Пацана» стал победителем в номинации «Голос Поколения».
Имена еще 22 обладателей III Национальной премии интернет-контента будут названы 30 мая в Москве.
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