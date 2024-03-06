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Кирилл Жандаров и Екатерина Симаходская сыграли в мелодраме «Адвокат для сбежавшего жениха»

6 марта
2024 год

Новости кино >>
6 марта 2024

На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Адвокат для сбежавшего жениха», главные роли в которой исполнили Екатерина Симаходская и Кирилл Жандаров. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Кирилл Жандаров и Екатерина Симаходская сыграли в мелодраме «Адвокат для сбежавшего жениха»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня — успешный адвокат Анна Калинина — собирается замуж за дизайнера Никиту, от которого ждет ребенка. Но буквально на пороге ЗАГСа жених ее бросает, променяв на другую. Аня с головой погружается в работу, и неожиданно к ней попадает дело ее бывшего, которого обвиняют в убийстве няни в доме бизнесмена Александра Соболева. Мать Никиты умоляет Анну помочь сыну, ведь он отец ее ребенка.

«Анна — совершенная противоположность мне. Я никогда не могла бы быть адвокатом, потому что не обладаю необходимой выдержкой, собранностью, умением хладнокровно мыслить и быстро принимать решения. Я более эмоциональный, чувственный человек. В работе над ролью я старалась показать Анну не только как прекрасного адвоката, но и как уязвимую и эмоциональную женщину», — описывает свою героиню Екатерина Симаходская.

Уверенная в невиновности Никиты, Анна отправляется в поселок, где было совершено преступление, и знакомится с Соболевым и его маленькой дочерью Катей. Вначале отношения между Анной и Соболевым не складываются, бизнесмен не горит желанием помогать адвокату преступника. Но все же им удается выйти на след настоящего виновника случившегося. Постепенно между Соболевым и Анной возникает симпатия, которая перерастает в серьезное чувство.

«Соболев – успешный бизнесмен и одинокий отец, в его доме совершено преступление. И логично, что в начале он негативно относится к адвокату предполагаемого преступника. Но, как часто бывает в жизни, первое впечатление оказалось обманчивым. Постепенно он проникается симпатией и уважением к героине моей партнерши Кати Симаходской. Подключается к расследованию, помогает ей, и постепенно симпатия перерастает в любовь. А чем заканчивается история – смотрите сериал», — рассказывает Кирилл Жандаров.

Режиссером четырехсерийной мелодрамы выступила Валерия Ивановская, оператором — Константин Шамраев. За сценарий отвечала Наталья Афиногенова.
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обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   6.03.2024 - 19:32
Симаходская говорит, что не может быть адвокатом. Значит и сыграть достоверно наврятли получится. Если, человек полная противоположность, как влезть в его шкуру. читать далее>>
№ 1
colybri   6.03.2024 - 19:19
Кирилл Жандаров - очень хороший актёр. Органичен в любом амплуа : как положительного героя ,так и негодяя. Ради него можно посмотреть,хотя "Домашний" - есть "Домашний" . И чего особенного... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Кирилл Жандаров и Екатерина Симаходская сыграли в мелодраме «Адвокат для сбежавшего жениха» фотографии
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