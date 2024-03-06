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Мало половин: Ольга Бузова озвучила главную героиню комедии «Дождь из мужчин»

6 марта
2024 год

Новости кино >>
6 марта 2024
В видеосервисе VK Видео состоялась премьера трейлера откровенной и остроумной комедии «Дождь из мужчин» режиссёра Каролин ВиньяльОслик, любовник и я»). В российском дубляже главная героиня фильма говорит голосом телеведущей и певицы Ольги Бузовой.


По сюжету Ирис — обаятельная, смешная и слегка взбалмошная женщина, у которой есть в жизни все: семья, работа и друзья. Однако, в ее браке есть проблемы в интимной жизни… Получив пару советов, она принимает решение разобраться в личных отношениях с помощью приложения для знакомств. В результате, в ее жизнь врывается настоящий дождь из мужчин!

«Я озвучила главную героиню в ироничном и комедийном фильме «Дождь из мужчин», — поделилась Ольга Бузова. — Остроумные диалоги, яркие характеры и парижские улицы, где разворачиваются стремительные события из жизни Ирис, а также песня «It’s raining men» в качестве саундтрека — все эти комбинации гарантируют отличное настроение на протяжении всего фильма. Услышимся в кино!».

Мало половин: Ольга Бузова озвучила главную героиню комедии «Дождь из мужчин»

Главные роли в картине исполнили Лор Калами, Венсан Эльбаз, Сюзанна де Бек, Лоран Пуатрено, Александр Стайгер, Паскаль Ренерик, Натали Бойер, Бастьен Бернини, Оливия Кот, Кристоф Фавр, Сильвен Катан, Исмаэль Си Саване и другие.

В российский прокат фильм «Дождь из мужчин» выйдет 11 апреля.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   6.03.2024 - 23:09
А помните, как во время чемпионата по футболу комментатор пел - Мало Головин, мало-мало Головин))))? читать далее>>
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Мало половин: Ольга Бузова озвучила главную героиню комедии «Дождь из мужчин» фотографии
Мало половин: Ольга Бузова озвучила главную героиню комедии «Дождь из мужчин» фотографии
Мало половин: Ольга Бузова озвучила главную героиню комедии «Дождь из мужчин» фотографии
Мало половин: Ольга Бузова озвучила главную героиню комедии «Дождь из мужчин» фотографии
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