Мало половин: Ольга Бузова озвучила главную героиню комедии «Дождь из мужчин»

В видеосервисе VK Видео состоялась премьера трейлера откровенной и остроумной комедии «Дождь из мужчин
» режиссёра Каролин Виньяль
(«Ослик, любовник и я
»). В российском дубляже главная героиня фильма говорит голосом телеведущей и певицы Ольги Бузовой
.
По сюжету Ирис — обаятельная, смешная и слегка взбалмошная женщина, у которой есть в жизни все: семья, работа и друзья. Однако, в ее браке есть проблемы в интимной жизни… Получив пару советов, она принимает решение разобраться в личных отношениях с помощью приложения для знакомств. В результате, в ее жизнь врывается настоящий дождь из мужчин!
«Я озвучила главную героиню в ироничном и комедийном фильме «Дождь из мужчин»
, — поделилась Ольга Бузова. — Остроумные диалоги, яркие характеры и парижские улицы, где разворачиваются стремительные события из жизни Ирис, а также песня «It’s raining men» в качестве саундтрека — все эти комбинации гарантируют отличное настроение на протяжении всего фильма. Услышимся в кино!
».
Главные роли в картине исполнили Лор Калами
, Венсан Эльбаз
, Сюзанна де Бек
, Лоран Пуатрено
, Александр Стайгер
, Паскаль Ренерик
, Натали Бойер
, Бастьен Бернини
, Оливия Кот
, Кристоф Фавр
, Сильвен Катан
, Исмаэль Си Саване
и другие.
В российский прокат фильм «Дождь из мужчин
» выйдет 11 апреля.
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