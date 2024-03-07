Кровь на парте: новый трейлер «Ветролома» от создателей «Семьи шпиона»

Школьный боевик «Ветролом
», основанный на одноименной манге Сатору Нии
, врывается с датой премьеры и новым трейлером (ниже — с русскими субтитрами). Предыдущие ролики можно посмотреть тут
и тут
. Сериал от студии CloverWorks
(«Семья шпиона
», «Рок-тихоня
», «Приоритет чудо-яйца
») покажут уже 4 апреля.
Чушпан
Старшеклассник Харуки Сакура из-за необычной внешности (черно-белые от природы волосы и гетерохромия
) привык кулаками доказывать, на что способен. Отчаянный юноша переводится в школу для несовершеннолетних правонарушителей «Фурин
», планируя занять самую высокую ступень в пацанской иерархии. С порога Сакура завязывает драку с хулиганом Кётаро Сугиситой, однако вскоре узнает, что вместо междоусобиц суровые подростки объединились для защиты горожан от сторонних банд.
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Скабрезный подростковый боевик «Школьные войны»
К основному составу
сэйю присоединились:
Тайга Цугэура — Кэнго Каваниси
(Гэн Асагири
из «Доктора Стоуна
», Муитиро Токито
из «Истребителя демонов
»).
Мицуки Кирю — Тосиюки Тоёнага
(Сатоси Масиба
из «Формы голоса
», Кона
из «Иллюзии рая
»).
Котоха Татибана — Икуми Хасэгава
(Икуё Кита
из «Рок-тихони!
», Карин Идзуми
из «Папаш-дружбанов
»).
Японский поэт-песенник natori
, большой поклонник оригинальной истории, исполнит опенинг Zettai Reido
, а на титрах будет звучать трек Muteki
от Young KEE
.
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