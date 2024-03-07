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Кровь на парте: новый трейлер «Ветролома» от создателей «Семьи шпиона»

7 марта
2024 год

Новости кино >>
7 марта 2024

Школьный боевик «Ветролом», основанный на одноименной манге Сатору Нии, врывается с датой премьеры и новым трейлером (ниже — с русскими субтитрами). Предыдущие ролики можно посмотреть тут и тут. Сериал от студии CloverWorksСемья шпиона», «Рок-тихоня», «Приоритет чудо-яйца») покажут уже 4 апреля.


Чушпан Старшеклассник Харуки Сакура из-за необычной внешности (черно-белые от природы волосы и гетерохромия) привык кулаками доказывать, на что способен. Отчаянный юноша переводится в школу для несовершеннолетних правонарушителей «Фурин», планируя занять самую высокую ступень в пацанской иерархии. С порога Сакура завязывает драку с хулиганом Кётаро Сугиситой, однако вскоре узнает, что вместо междоусобиц суровые подростки объединились для защиты горожан от сторонних банд.

Читать Скабрезный подростковый боевик «Школьные войны»
К основному составу сэйю присоединились:

Тайга Цугэура — Кэнго Каваниси (Гэн Асагири из «Доктора Стоуна», Муитиро Токито из «Истребителя демонов»).
Мицуки Кирю — Тосиюки Тоёнага (Сатоси Масиба из «Формы голоса», Кона из «Иллюзии рая»).
Котоха Татибана — Икуми Хасэгава (Икуё Кита из «Рок-тихони!», Карин Идзуми из «Папаш-дружбанов»).

Кровь на парте: новый трейлер «Ветролома» от создателей «Семьи шпиона»

Японский поэт-песенник natori, большой поклонник оригинальной истории, исполнит опенинг Zettai Reido, а на титрах будет звучать трек Muteki от Young KEE.

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Кровь на парте: новый трейлер «Ветролома» от создателей «Семьи шпиона» фотографии
Кровь на парте: новый трейлер «Ветролома» от создателей «Семьи шпиона» фотографии
Кровь на парте: новый трейлер «Ветролома» от создателей «Семьи шпиона» фотографии
Кровь на парте: новый трейлер «Ветролома» от создателей «Семьи шпиона» фотографии
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