Павел Табаков побывал на африканском континенте

В Джибути подошли к концу съемки африканского блока документальной ленты Сергея Сенцова «Атаман Африка», предваряющей работу над полнометражной игровой картиной с Павлом Табаковым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
фото: пресс-служба фильма
Это рассказ о вольном казаке Николае Ашинове, основавшем в конце XIX века первое русское поселение на берегу Таджурского залива в Восточной части Африки и назвавшего его «Новая Москва». Всего через 24 дня после основания форт Сагалло, где расположились русские переселенцы, был расстрелян французскими военными кораблями и поселения не стало. Погибли шесть человек, среди них были женщины и дети.
По словам режиссера Сергея Сенцова, «в истории Николая Ашинова много противоречий и белых пятен, поэтому мы решили провести собственное расследование. И приехали в Африку, чтобы пройти по следам атамана и его миссии, посетить места, где разворачивались события, и поговорить с людьми, чьи предки были непосредственными участниками этих событий. Наш фильм — это попытка разобраться, кем был на самом деле Николай Ашинов — авантюристом, одержимым, иностранным шпионом, патриотом, пешкой в Большой игре или пассионарием, который вопреки обстоятельствам следовал за своей мечтой».
фото: пресс-служба фильма
Павел Табаков приехал в Джибути вместе со съемочной группой, чтобы погрузиться в атмосферу будущего игрового фильма, поработать над ролью и от себя рассказать зрителям историю Николая Ашинова.
«Было экстремально. Несмотря на вооруженную охрану, которая везде нас сопровождала. Когда в Сагалло наши машины атаковала толпа афаров с палками, или когда мы мчались по пустыне на запредельной скорости, пытаясь выехать из опасной зоны, где орудуют вооруженные повстанцы, адреналин зашкаливал. Будто в фильме про Индиану Джонса оказался. Было много бытовых неудобств и экзотическую заразу подхватить очень не хотелось, но впечатления перекрыли все, что не нравилось и раздражало», — рассказал актер.
фото: пресс-служба фильма
Съемки проходили в Джибути, Таджуре, Сагалло, на озере Ассаль. Еще несколько съемочных дней запланировано в Москве. Неигровой фильм производства компании «Салюс Медиа» создан при поддержке Министерства культуры РФ, посольства РФ в Джибути и министерства по туризму Джибути. Релиз запланирован на 2025 год.
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