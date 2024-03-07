Кот оказывается в теле собаки, коня, крысы и рыбы в трейлере мультфильма «10 жизней»

Опубликован трейлер семейного мультфильма «10 жизней», который компания Global Film выпустит в российский прокат 12 июня.
Анимационная картина расскажет о невероятных приключениях кота Беккета. История начинается на улице, но, благодаря своей природной хитрости и смекалке, он находит дом, где растет в любви и заботе под крылом молодой научной сотрудницы по имени Роуз. Однажды в дом Роуз пришел ее бывший парень Ларри, что совершенно не понравилось Беккету. Кот решил избавиться от конкурента, но, заигравшись, потратил свою последнюю, девятую жизнь. Попав на небеса, кот умолял вернуть его к жизни так, как умеют умолять только коты! Его согласились отправить обратно на землю, подарив еще девять жизней, с одним условием: каждую новую жизнь он будет проживать в теле разных животных. Теперь Беккет должен каким-то образом доказать своей хозяйке, что он и есть ее любимый кот, но в другом обличии.
По словам режиссера, «вдохновением к созданию этого мультфильма послужила моя безграничная любовь к животным. Идея сюжета о высокомерном коте, который превращается в других животных, изначально предполагает много юмора и веселья, но в нашей анимации есть и глубокий посыл: в поисках "лучшей" жизни не стоит забывать, что на самом деле жизнь у тебя одна, так что проживи ее с достоинством и с любовью к окружающим»».
«10 жизней» соответствует всем стандартам Walt Disney Feature Animation: здесь есть обаятельный главный герой, которому пришло время изменить свое отношение к окружающим, есть магия, прекрасно продуманные и запоминающиеся персонажи, очень много юмора и невероятно красочная анимация. И, конечно, этот мультфильм говорит на одном языке со зрителями любых поколений.
фото: пресс-служба компании Global Film
«"10 жизней" — это, безусловно, семейный фильм. Представитель каждого поколения найдет в нем что-то для себя. Он сделан так, чтобы вся семья могла насладиться им вместе – в этом вся суть! Здесь есть то, над чем можно посмеяться и над чем подумать. Мы сделали все, чтобы каждый зритель захотел в будущем посмотреть этот мультфильм еще раз», — говорит Крис Дженкинс.
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