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«Сестры» получат третий сезон

7 марта
2024 год

Новости кино >>
7 марта 2024
«Сестры» продлены на третий сезон. Сериал производится онлайн-кинотеатром Start совместно с СТС, уточняет пресс-служба сервиса.

«Сестры» получат третий сезон

В продолжении Ира (Ангелина Стречина), Маша (Анна Котова) и Оля (Лина Миримская) отправятся в путешествие на старой копейке. Без приключений, конечно, не обойдется: в пути Оля поймает звездную болезнь из-за новых и очень неожиданных отношений, Ира провернет аферу с помощью женских чар, а Маша станет настоящей преступницей. В роуд-муви будет много смеха и настоящего сестринства: героини будут держаться вместе, а не только решать личные проблемы.

По словам шоураннера Станислава Гунько, «во втором сезоне сестры углубились в романтические отношения и соприкасались друг с другом только на работе. В третьем сезоне фокус сместится на отношения в треугольнике сестер и Лены. В кадре будет много живописной природы, красивой дороги и приключений, которые за собой это путешествие повлечет: санатории, деревни и выездной корпоратив на турбазе, где случится всё самое дурацкое, что только может произойти».

Читать рецензию «Сестры»: Берегись автомобиля

В «Сестрах» рассказывается история трех девушек, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. На протяжении первого сезона учительница Ольга, парикмахер Маша и карьеристка Ира разрешали накопившиеся за годы противоречия, попутно управляя коллективом автосервиса из сорока консервативных мужчин. Во втором сезоне девушки погрузились в личную жизнь: Маша после расставания с мужем нашла новую любовь, Оля окончательно запуталась в чувствах и, кажется, решила сделать выбор в пользу себя, а Ира помирилась с мачехой Леной и получила внезапную весточку от человека, которого не ожидала больше увидеть.
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