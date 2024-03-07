Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками

7 марта
2024 год

Новости кино >>
7 марта 2024
Стартовали съемки оригинального комедийного сериала Okko «Мамонты» с Юрием Стояновым, Марьяной Спивак и Елизаветой Ищенко в главных ролях. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, пилотный эпизод комедии победил на Пятом фестивале «Пилот» в номинациях «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» и «Выбор прессы».

«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

12-серийную историю снимет Михаил Чистов при участии Ивана Соснина, который ранее выступил в качестве режиссера пилота.

«Для меня всегда открытие — как люди реагируют на сериал, потому что, когда я работал над "Мамонтами", я не думал о том, как этот проект будет принят зрителями и что нужно сделать, чтобы он понравился. Я стараюсь воссоздать жизнь, как она есть, стараюсь максимально приблизиться к реальности и к тем чувствам, которые мне бы хотелось испытать. Меня эта история сразу расположила к себе, очень понравился сценарий, команда. Мне понравилось то, что делают Миша с Яной. Я снял пилот, считаю его своим детищем. Он мне очень дорог и близок. От зрителей была очень классная реакция на фестивале "Пилот", и такая же реакция была у моих близких, знакомых, кому я показывал его. Но я не могу так просто взять и отпустить проект "Мамонты", потому что он мне дорог. Я не так много снял больших серьезных проектов в своей жизни, поэтому к каждому отношусь очень трепетно. Ведь я все это изначально выстраивал: кастинг, локации, костюмы, образы героев, тональности, и мне хочется, чтобы это продолжало жить. Надеюсь, что уже совсем скоро мы все встретимся на премьере, я поздравлю Мишу с этим большим проектом и мы вместе будем радоваться тому, что он состоялся», — рассказал Иван Соснин.

Читать Сериалы про это самое: Пять ожидаемых проектов Пятого фестиваля «Пилот»

Креативными продюсерами и авторами сценария выступают Михаил Чистов, Яна Прокопенко и Ольга Вольпина. Для Чистова «сериал "Мамонты" – это про эмпатию, а точнее про ее дефицит сегодня. Когда мы только планировали написать эту историю, мы, вместе с моими соавторами Яной и Олей, решили для себя, что это будет манифест нашего поколения – поколения миллениалов по отношению к старшему поколению. Отсюда родилась вторая важная и вечная тема – конфликта поколений. Что касается моего дебюта в качестве режиссера, то я безумно рад, что он выпал именно на этот проект. Отдельно хочу сказать спасибо Ване Соснину за его участие и поддержку, без которых, могу сказать честно, было бы непросто».

Компанию исполнителям главных ролей составят Лев Малишава, Наталья Павленкова, Екатерина Стулова, Наталия Потапова, Василий Копейкин и Тимофей Кочнев.

«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«У нас в индустрии в последнее время прослеживается дефицит на истории, которые исследуют человеческую душу. Сериал – это уникальная возможность рассказать о человеческих судьбах в движении и развитии, — считает Юрий Стоянов. — Если сильно упрощать, то можно сказать, что "Мамонты" — это история про хорошего человека и про то, что его нельзя обижать. Люди продолжают попадаться на уловку киберпреступников, потому что мошенники эксплуатируют человеческое доверие. А пожилые люди в силу своей незащищенности или одиночества – очень доверчивые и отзывчивые на желание им помочь. Это значительно страшнее, чем отнять кошелёк на улице. Мне очень нравится сценарий "Мамонтов": я прочитал его взахлеб, забыв кого я играю. Я все время ждал: "что же будет дальше?!". Именно это ощущение и хочется передать зрителям».

Зрителям расскажут историю пенсионера Николая Николаевича (Стоянов), который продает квартиру и перебирается к дочери Юле (Спивак) в Новую Москву. Временно, конечно, пока не найдет собственное жилье. Но нет ничего более постоянного, чем временное, тем более, что средства на покупку новой квартиры исчезли. Наивного пенсионера обокрал интернет-мошенник, снявший с его карты все деньги от продажи недвижимости. После обращения в правоохранительные органы становится очевидно, что шанс вернуть украденное равен нулю. Отчаявшийся пенсионер решает разобраться во всем самостоятельно и берет в компаньоны 15-летнюю внучку Полину (Ищенко), которая давно мечтает, чтобы дед поскорее от них съехал. Технологическому мамонту Николаю Николаевичу и его более продвинутой внучке предстоит окунуться в прогрессивный мир киберпреступности: освоить даркнет, научиться делать пробивы телефонных биллингов, скачивать базы данных, подделывать документы и встречаться с барыгами.

«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Марьяну Спивак «заинтересовала очень актуальная тема телефонных мошенников, которые в последнее время стали придумывать настолько изощренные способы развода, что попадаются не только наивные "мамонты"-пенсионеры, но, и казалось бы, вполне адекватные, современные, молодые люди. Как это работает — не знаю, но очень хочется уберечь людей от этой гадости. Будет здорово, если сработает тезис — "предупрежден — значит вооружен" хоть на одном проценте зрителей. Не могу сказать, что наш проект — это прямо пособие по борьбе с киберпреступностью, но точно могу сказать, что в нашей истории главное - вопросы взаимоотношения между людьми. Моя героиня, привыкшая всегда все взваливать на свои плечи, решать и разруливать все вопросы самостоятельно, контролировать всех и вся, обнаруживает, что за рабочей суетой и этой видимостью бурной деятельности совершенно потеряла своих близких… И кажется, пора с этим что-то делать».

Продюсерская команда сериала состоит из Сергея Шишкина, Гавриила Гордеева и Эльвиры Дмитриевской. За визуальную составляющую отвечают оператор Всеволод Ледовский и художник-постановщик Ксения Цель.

«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Мы приступили к съемкам моего самого долгожданного сериала "Мамонты"! Всей душой и всем сердцем люблю этот проект! Еще на фестивале "Пилот" магия начала происходить на наших глазах. Магия, которая началась на этапе прочтения сценария и продолжается в перерывах между дублями. Наш каст – великий, мы по-настоящему чувствуем наших героев и друг друга в жизни! Наша история очень трепетная и добрая, про всех нас и про настоящую любовь! Мы ее чувствуем и с наслаждением передаем в дублях, так что каждый зритель, смотрящий "Мамонтов" ощутит это всей душой и телом. Магия она и есть магия! И химия! И любовь! Все это вы увидите в нашем сериале», — говорит Лиза Ищенко.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона
«Цербер» и «Мамонты» названы лучшими сериалами Пятого фестиваля «Пилот»
Сериалы с Федором Добронравовым, Мариной Александровой и Евгением Цыгановым включены в конкурсную программу V фестиваля «Пилот»
Обманутый пенсионер Юрий Стоянов осваивает новые технологии в сериале «Мамонты»
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Гавриил ГордеевЭльвира ДмитриевскаяЕлизавета ИщенкоВасилий КопейкинТимофей КочневВсеволод ЛедовскийЛев МалишаваНаталья ПавленковаНаталия ПотаповаЯна ПрокопенкоИван СоснинМарьяна СпивакЮрий СтояновЕкатерина СтуловаМихаил ЧистовСергей Шишкин (IV)
фильмы
Мамонты

фотографии >>
«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками фотографии
«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками фотографии
«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками фотографии
«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римас Туминас
6 марта ушёл из жизни театральный режиссёр Римас Туминас.
Александр Сибирцев
6 марта ушёл из жизни оперный певец Александр Сибирцев.
Николай Чемезов
6 марта ушёл из жизни актёр Николай Чемезов.
Айсен Дойду
6 марта ушёл из жизни поэт, сценарист Айсен Дойду.
Михаил Суслов
5 марта ушёл из жизни кинооператор Михаил Суслов.
Илья Устюжанинов
4 марта ушёл из жизни актёр Илья Устюжанинов.

День рождения >>

Владлен Бирюков
Ирина Горячева
Сергей Губанов
Денис Кириллов
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Лилия Разакова
Андрей Рогожин
Яков Шамшин
Рэйчел Вайс
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Тобиас Мензис
Питер Сарсгаард
Дженна Фишер
Джон Хёрд
все родившиеся 7 марта >>

Афиша кино >>

Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Шёпот сердца
драма, мелодрама
Япония, 1995
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
Клаустрофобы: Инсомния
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2023
Алые паруса
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2022
Адам и Ева
романтическая комедия
Россия, 2024
Italian Best Shorts 7: Быть женщиной
драма, комедия
Италия, Франция, 2022
Любовь со второго взгляда
романтическая комедия
Казахстан, Россия, 2024
Не смотри туда
фильм ужасов
Канада, 2023
Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram