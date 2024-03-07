«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками

Стартовали съемки оригинального комедийного сериала Okko «Мамонты» с Юрием Стояновым, Марьяной Спивак и Елизаветой Ищенко в главных ролях. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, пилотный эпизод комедии победил на Пятом фестивале «Пилот» в номинациях «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» и «Выбор прессы».
«Для меня всегда открытие — как люди реагируют на сериал, потому что, когда я работал над "Мамонтами", я не думал о том, как этот проект будет принят зрителями и что нужно сделать, чтобы он понравился. Я стараюсь воссоздать жизнь, как она есть, стараюсь максимально приблизиться к реальности и к тем чувствам, которые мне бы хотелось испытать. Меня эта история сразу расположила к себе, очень понравился сценарий, команда. Мне понравилось то, что делают Миша с Яной. Я снял пилот, считаю его своим детищем. Он мне очень дорог и близок. От зрителей была очень классная реакция на фестивале "Пилот", и такая же реакция была у моих близких, знакомых, кому я показывал его. Но я не могу так просто взять и отпустить проект "Мамонты", потому что он мне дорог. Я не так много снял больших серьезных проектов в своей жизни, поэтому к каждому отношусь очень трепетно. Ведь я все это изначально выстраивал: кастинг, локации, костюмы, образы героев, тональности, и мне хочется, чтобы это продолжало жить. Надеюсь, что уже совсем скоро мы все встретимся на премьере, я поздравлю Мишу с этим большим проектом и мы вместе будем радоваться тому, что он состоялся», — рассказал Иван Соснин.
Креативными продюсерами и авторами сценария выступают Михаил Чистов, Яна Прокопенко и Ольга Вольпина. Для Чистова «сериал "Мамонты" – это про эмпатию, а точнее про ее дефицит сегодня. Когда мы только планировали написать эту историю, мы, вместе с моими соавторами Яной и Олей, решили для себя, что это будет манифест нашего поколения – поколения миллениалов по отношению к старшему поколению. Отсюда родилась вторая важная и вечная тема – конфликта поколений. Что касается моего дебюта в качестве режиссера, то я безумно рад, что он выпал именно на этот проект. Отдельно хочу сказать спасибо Ване Соснину за его участие и поддержку, без которых, могу сказать честно, было бы непросто».
«У нас в индустрии в последнее время прослеживается дефицит на истории, которые исследуют человеческую душу. Сериал – это уникальная возможность рассказать о человеческих судьбах в движении и развитии, — считает Юрий Стоянов. — Если сильно упрощать, то можно сказать, что "Мамонты" — это история про хорошего человека и про то, что его нельзя обижать. Люди продолжают попадаться на уловку киберпреступников, потому что мошенники эксплуатируют человеческое доверие. А пожилые люди в силу своей незащищенности или одиночества – очень доверчивые и отзывчивые на желание им помочь. Это значительно страшнее, чем отнять кошелёк на улице. Мне очень нравится сценарий "Мамонтов": я прочитал его взахлеб, забыв кого я играю. Я все время ждал: "что же будет дальше?!". Именно это ощущение и хочется передать зрителям».
Зрителям расскажут историю пенсионера Николая Николаевича (Стоянов), который продает квартиру и перебирается к дочери Юле (Спивак) в Новую Москву. Временно, конечно, пока не найдет собственное жилье. Но нет ничего более постоянного, чем временное, тем более, что средства на покупку новой квартиры исчезли. Наивного пенсионера обокрал интернет-мошенник, снявший с его карты все деньги от продажи недвижимости. После обращения в правоохранительные органы становится очевидно, что шанс вернуть украденное равен нулю. Отчаявшийся пенсионер решает разобраться во всем самостоятельно и берет в компаньоны 15-летнюю внучку Полину (Ищенко), которая давно мечтает, чтобы дед поскорее от них съехал. Технологическому мамонту Николаю Николаевичу и его более продвинутой внучке предстоит окунуться в прогрессивный мир киберпреступности: освоить даркнет, научиться делать пробивы телефонных биллингов, скачивать базы данных, подделывать документы и встречаться с барыгами.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Марьяну Спивак «заинтересовала очень актуальная тема телефонных мошенников, которые в последнее время стали придумывать настолько изощренные способы развода, что попадаются не только наивные "мамонты"-пенсионеры, но, и казалось бы, вполне адекватные, современные, молодые люди. Как это работает — не знаю, но очень хочется уберечь людей от этой гадости. Будет здорово, если сработает тезис — "предупрежден — значит вооружен" хоть на одном проценте зрителей. Не могу сказать, что наш проект — это прямо пособие по борьбе с киберпреступностью, но точно могу сказать, что в нашей истории главное - вопросы взаимоотношения между людьми. Моя героиня, привыкшая всегда все взваливать на свои плечи, решать и разруливать все вопросы самостоятельно, контролировать всех и вся, обнаруживает, что за рабочей суетой и этой видимостью бурной деятельности совершенно потеряла своих близких… И кажется, пора с этим что-то делать».
«Мы приступили к съемкам моего самого долгожданного сериала "Мамонты"! Всей душой и всем сердцем люблю этот проект! Еще на фестивале "Пилот" магия начала происходить на наших глазах. Магия, которая началась на этапе прочтения сценария и продолжается в перерывах между дублями. Наш каст – великий, мы по-настоящему чувствуем наших героев и друг друга в жизни! Наша история очень трепетная и добрая, про всех нас и про настоящую любовь! Мы ее чувствуем и с наслаждением передаем в дублях, так что каждый зритель, смотрящий "Мамонтов" ощутит это всей душой и телом. Магия она и есть магия! И химия! И любовь! Все это вы увидите в нашем сериале», — говорит Лиза Ищенко.
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