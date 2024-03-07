На Тихона Жизневского обрушивается слава в трейлере «Майора Грома: Игры»

В ролике рассказывается о возросшей популярности майора Грома — весь город считает его настоящим супергероем. Однако все меняется после повления в Санкт-Петербурге таинственного наемника по прозвищу Призрак. Гром впервые оказывается беспомощен перед угрозой, нависшей над ним. Ведь для того, чтобы поймать безжалостного преступника — надо действовать так же, как он.
По сюжету майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днём он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
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