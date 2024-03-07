На Тихона Жизневского обрушивается слава в трейлере «Майора Грома: Игры»

что почитать?

«Вы никогда не были удобными детьми»: Юлия Пересильд дала совместное интервью с дочерью Анной

Павел Прилучный и Лиза Моряк вернулись к «Жизни по вызову»

«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде

От Джорджа Ромеро до Джима Джармуша

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор

«Онегин» Андреасяна и другие примеры необычного режиссерского взгляда

Мария Лисовая: «Мы нашли баланс между детективом и тонкой иронией»

В ночь с 4 на 5 марта, 00:50, Дом Кино

«Глухарь в кино»: Всем оставаться на своих местах

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино