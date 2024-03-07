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На Тихона Жизневского обрушивается слава в трейлере «Майора Грома: Игры»

7 марта
2024 год

Новости кино >>
7 марта 2024
В сети появился трейлер фильма Олега Трофима «Майор Гром: Игра», который выйдет в широкий прокат 23 мая.



В ролике рассказывается о возросшей популярности майора Грома — весь город считает его настоящим супергероем. Однако все меняется после повления в Санкт-Петербурге таинственного наемника по прозвищу Призрак. Гром впервые оказывается беспомощен перед угрозой, нависшей над ним. Ведь для того, чтобы поймать безжалостного преступника — надо действовать так же, как он.

Титульный образ закреплен за Тихоном Жизневским. В фильме также сыграли Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Константин Хабенский, Сергей Горошко и Евгений Чебатков. К роли Олега Волкова вернулся Дмитрий Чеботарев.

На Тихона Жизневского обрушивается слава в трейлере «Майора Грома: Игры»
фото: пресс-служба Кинопоиска

По сюжету майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днём он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
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№ 1
Киноман1985   7.03.2024 - 17:49
Фильмы не плохие, имею ввиду вышедшие до.. Рейтинг от 7 до 7,2, вполне приличный для фантастики по комиксам. Ожидаю и здесь качества не хуже. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Майор Гром: Игра

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На Тихона Жизневского обрушивается слава в трейлере «Майора Грома: Игры» фотографии
На Тихона Жизневского обрушивается слава в трейлере «Майора Грома: Игры» фотографии
На Тихона Жизневского обрушивается слава в трейлере «Майора Грома: Игры» фотографии
На Тихона Жизневского обрушивается слава в трейлере «Майора Грома: Игры» фотографии
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