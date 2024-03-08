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Маргарет Куэлли обвинят в убийстве соседки

8 марта
2024 год

Новости кино >>
8 марта 2024
Маргарет Куэлли получила главную роль в безымянном мини-сериале Hulu, основанном на реальных событиях, уверяет Variety.

Актриса сыграет Аманду Нокс, которую в 2007 году обвинили в убийстве своей соседки по комнате Мередит Керчер. Это случилось в Италии, а девушку в ходе судебного разбирательства оправдали.


Hulu заказал восемь часовых серий. К.Дж. Стайнберг («Это мы») числится сценаристом и исполнительным подюсером сериала. В продюсерскую команду также вошли Нокс, Куэлли и Моника Левински.

Это не первое обращение кинематографистов к данному сюжету. Существуют несколько документальных картин и «История Аманды Нокс» с Хейден Панеттьер.
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