Маргарет Куэлли обвинят в убийстве соседки

Маргарет Куэлли
получила главную роль в безымянном мини-сериале Hulu, основанном на реальных событиях, уверяет Variety
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Актриса сыграет Аманду Нокс, которую в 2007 году обвинили в убийстве своей соседки по комнате Мередит Керчер. Это случилось в Италии, а девушку в ходе судебного разбирательства оправдали.
Hulu заказал восемь часовых серий. К.Дж. Стайнберг («Это мы
») числится сценаристом и исполнительным подюсером сериала. В продюсерскую команду также вошли Нокс, Куэлли и Моника Левински.
Это не первое обращение кинематографистов к данному сюжету. Существуют несколько документальных картин и «История Аманды Нокс
» с Хейден Панеттьер
.
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