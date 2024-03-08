«Я спросил у ясеня»: исполнилось 80 лет Сергею Никитину

Сегодня, в Международный женский день, исполнилось 80 лет супругу Татьяны Никитиной
, одному из ведущих представителей авторской песни в России, заслуженному деятелю искусств РФ, члену Союза театральных деятелей РФ, лауреату Царскосельской художественной премии, физику, кандидату физико-математических наук, популярному советскому и российскому певцу и композитору Сергею Никитину
.
Сергей Яковлевич
родился 8 марта 1944 года в Москве. В 1968-м окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работал научным сотрудником в Институте органической химии АН СССР и в Институте биологической физики АН СССР. Еще в 1960-х активно занимался музыкой, участвовал в песенной самодеятельности, проявив себя как талантливый исполнитель, гитарист, вокалист и сочинитель музыки. Играет на фортепиано, классической шестиструнной и семиструнной гитаре с особым минорным строем. С 1962-го пишет песни на стихи российских и зарубежных поэтов, а также выпускников физфака МГУ. Первая песня — «В дороге» — появилась у Никитина в декабре 1962-го. В его репертуаре есть две песни на собственные стихи.
Был организатором и руководителем квартета физиков МГУ и квинтета физиков, в котором пела и Татьяна Хашимовна Садыкова
, впоследствии ставшая женой композитора и его партнером по сцене. В 1978-м встретился с Полем Мориа
. После этой встречи французский музыкант и дирижер написал инструментальную версию песни Виктора Берковского
и Сергея Никитина «Под музыку Вивальди». С 1987-го по 1995-й проработал заведующим музыкальной частью московского театра «Табакерка
» под руководством Олега Табакова
, сотрудничал и с другими театрами.
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Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
Много работает в кино, на радио и телевидении. С кинематографом связан с 1970-го — его «Маленького трубача» можно услышать в короткометражном «Монологе
». Зрители хорошо знают исполнителя по песням в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!
» Эльдара Рязанова
и «Москва слезам не верит
» Владимира Меньшова
. Написал музыку и композиции к 20 кинокартинам и мультфильмам, среди которых «Почти смешная история
», «Городская фантазия
», «Сказка о потерянном времени
», «Большой секрет для маленькой компании
», «Старый Новый год
», «Поездки на старом автомобиле
» и «Пчелка
». Песни в его исполнении также звучат в фильмах «Пять вечеров
», «Забытая мелодия для флейты
», «Тень, или Может быть, все обойдется
» и «Привет, дуралеи!
». Засветился в нескольких лентах как актер.
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