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«Я спросил у ясеня»: исполнилось 80 лет Сергею Никитину

8 марта
2024 год

Новости кино >>
8 марта 2024
Сегодня, в Международный женский день, исполнилось 80 лет супругу Татьяны Никитиной, одному из ведущих представителей авторской песни в России, заслуженному деятелю искусств РФ, члену Союза театральных деятелей РФ, лауреату Царскосельской художественной премии, физику, кандидату физико-математических наук, популярному советскому и российскому певцу и композитору Сергею Никитину.

«Я спросил у ясеня»: исполнилось 80 лет Сергею Никитину
фото: iz.ru

Сергей Яковлевич родился 8 марта 1944 года в Москве. В 1968-м окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работал научным сотрудником в Институте органической химии АН СССР и в Институте биологической физики АН СССР. Еще в 1960-х активно занимался музыкой, участвовал в песенной самодеятельности, проявив себя как талантливый исполнитель, гитарист, вокалист и сочинитель музыки. Играет на фортепиано, классической шестиструнной и семиструнной гитаре с особым минорным строем. С 1962-го пишет песни на стихи российских и зарубежных поэтов, а также выпускников физфака МГУ. Первая песня — «В дороге» — появилась у Никитина в декабре 1962-го. В его репертуаре есть две песни на собственные стихи.

Был организатором и руководителем квартета физиков МГУ и квинтета физиков, в котором пела и Татьяна Хашимовна Садыкова, впоследствии ставшая женой композитора и его партнером по сцене. В 1978-м встретился с Полем Мориа. После этой встречи французский музыкант и дирижер написал инструментальную версию песни Виктора Берковского и Сергея Никитина «Под музыку Вивальди». С 1987-го по 1995-й проработал заведующим музыкальной частью московского театра «Табакерка» под руководством Олега Табакова, сотрудничал и с другими театрами.

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Много работает в кино, на радио и телевидении. С кинематографом связан с 1970-го — его «Маленького трубача» можно услышать в короткометражном «Монологе». Зрители хорошо знают исполнителя по песням в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Написал музыку и композиции к 20 кинокартинам и мультфильмам, среди которых «Почти смешная история», «Городская фантазия», «Сказка о потерянном времени», «Большой секрет для маленькой компании», «Старый Новый год», «Поездки на старом автомобиле» и «Пчелка». Песни в его исполнении также звучат в фильмах «Пять вечеров», «Забытая мелодия для флейты», «Тень, или Может быть, все обойдется» и «Привет, дуралеи!». Засветился в нескольких лентах как актер.
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