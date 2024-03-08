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Камерон Диас поработает с Киану Ривзом спустя 28 лет после фильма «Чувствуя Миннесоту»

8 марта
2024 год

Новости кино >>
8 марта 2024
Камерон Диас подобрала себе роль для возвращения в большое кино. По информации Deadline, звезда «Маски» и «Ангелов Чарли» планирует присоединиться к черной комедии Джоны Хилла «Исход».

Камерон Диас поработает с Киану Ривзом спустя 28 лет после фильма «Чувствуя Миннесоту»
фото: deadline.com

Актриса составит компанию Киану Ривзу. Его персонаж — голливудский актер Риф — вынужден погрузиться в темные глубины своего прошлого, чтобы противостоять своим демонам и загладить вину после того, как его стали шантажировать при помощи загадочного видеоклипа.

Хилл написал сценарий совместно с Эзрой Вудсом и числится исполнителем одной из ключевых ролей. Картину выпустит студия Apple.

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Диас и Ривз сотрудничали вместе в 1996 году на съемках романтической комедии «Чувствуя Миннесоту». Последний раз актрису можно было увидеть в мюзикле «Энни», вышедшем в 2014-м, а в текущем году она появится в боевике Netflix «Снова в деле» с Джейми Фоксом.
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