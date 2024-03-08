Камерон Диас поработает с Киану Ривзом спустя 28 лет после фильма «Чувствуя Миннесоту»

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«Онегин» Андреасяна и другие примеры необычного режиссерского взгляда

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк

Мария Лисовая: «Мы нашли баланс между детективом и тонкой иронией»

Павел Прилучный и Лиза Моряк вернулись к «Жизни по вызову»

Актёр считает, что участники голой вечеринки обречены на забвение

«Это что, прачечная?»: Иван Охлобыстин о поездке Киркорова на Донбасс

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино