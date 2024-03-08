Камерон Диас поработает с Киану Ривзом спустя 28 лет после фильма «Чувствуя Миннесоту»

Камерон Диас
подобрала себе роль для возвращения в большое кино. По информации Deadline
, звезда «Маски
» и «Ангелов Чарли
» планирует присоединиться к черной комедии Джоны Хилла
«Исход».
Актриса составит компанию Киану Ривзу
. Его персонаж — голливудский актер Риф — вынужден погрузиться в темные глубины своего прошлого, чтобы противостоять своим демонам и загладить вину после того, как его стали шантажировать при помощи загадочного видеоклипа.
Хилл написал сценарий совместно с Эзрой Вудсом и числится исполнителем одной из ключевых ролей. Картину выпустит студия Apple.
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«Энни»: Спой, светик
Диас и Ривз сотрудничали вместе в 1996 году на съемках романтической комедии «Чувствуя Миннесоту
». Последний раз актрису можно было увидеть в мюзикле «Энни
», вышедшем в 2014-м, а в текущем году она появится в боевике Netflix «Снова в деле
» с Джейми Фоксом
.
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