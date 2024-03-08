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Ваня Дмитриенко и Саша Новиков расскажут про Таню Савичеву 26 марта

8 марта
2024 год

Новости кино >>
8 марта 2024

Певец Ваня Дмитриенко стал закадровым голосом сериала «Осталась одна Таня», приуроченного к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Первые серии проекта увидели участники Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, уточняет пресс-служба Института развития интернета.

презентация сериала на ВФМ
фото: пресс-служба ИРИ

Ваня Дмитриенко «рад, что причастен к проекту, который сохраняет историю и передает ее сегодняшней молодежи. Он строит мост между несколькими поколениями — теми, кто это пережил, и теми, кто живет сейчас».

Зрителей ожидает художественная интерпретация блокадного дневника Тани Савичевой, снятая в формате коротких вертикальных видео. Помимо истории Тани при создании сериала были использованы воспоминания очевидцев и реальные события начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Ваня Дмитриенко и Саша Новиков расскажут про Таню Савичеву 26 марта
фото: пресс-служба ИРИ

По словам автора и режиссера сериала Данила Мотина, «"Осталась одна Таня" — пример взаимодействия дебютантов с опытными наставниками. Благодаря нему мы интегрируем современные форматы контента в кино, не теряя качества продукта. Мы последовали этой идее, наряду с опытными актерами пригласив в проект популярных блогеров и певца Ваню Дмитриенко. Ваня — голос своего поколения, который сможет привлечь именно тех зрителей, на кого мы ориентировались при создании проекта».

Съемки сериала завершились в феврале. В актерский состав, помимо Дмитриенко, также вошли блогеры Саша Новиков, Валерия Трунева, Никита Златоуст, Виталий Сидельников и Карина Мурашкина. За производство отвечает команда Not Alone production при поддержке VK и ИРИ. Эпизоды вместе со съемками бэкстейджа и историческими фактами будут доступны к просмотру с 26 марта эксклюзивно в сообществе проекта ВКонтакте.

презентация сериала на ВФМ
фото: пресс-служба ИРИ

«Для того, чтобы создавать востребованный контент для молодых людей и говорить с ними на важные и серьезные темы, нужно общаться с аудиторией на одном языке. Помимо использования проектом «Осталась одна Таня» актуального формата VK Клипов, его создатели привлекли тех, чьему «голосу» доверяет молодежь, — популярных блогеров и молодых актеров. Уверен, благодаря этому сериал станет еще более интересным для пользователей ВКонтакте», — отметил директор департамента социально-значимых событий VK Никита Ничкалюк.
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№ 1
Шиповник   8.03.2024 - 14:48
Но только не все Савичевы погибли во время блокады. Умерли те Савичевы, которые остались в Ленинграде. Старшие сестра и брат вернулись с фронта. Об этом в советское время почему-то не говорили. Также как,... читать далее>>
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Ваня Дмитриенко и Саша Новиков расскажут про Таню Савичеву 26 марта фотографии
Ваня Дмитриенко и Саша Новиков расскажут про Таню Савичеву 26 марта фотографии
Ваня Дмитриенко и Саша Новиков расскажут про Таню Савичеву 26 марта фотографии
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