Ваня Дмитриенко и Саша Новиков расскажут про Таню Савичеву 26 марта

Певец Ваня Дмитриенко стал закадровым голосом сериала «Осталась одна Таня», приуроченного к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Первые серии проекта увидели участники Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, уточняет пресс-служба Института развития интернета.
фото: пресс-служба ИРИ
Ваня Дмитриенко «рад, что причастен к проекту, который сохраняет историю и передает ее сегодняшней молодежи. Он строит мост между несколькими поколениями — теми, кто это пережил, и теми, кто живет сейчас».
Зрителей ожидает художественная интерпретация блокадного дневника Тани Савичевой, снятая в формате коротких вертикальных видео. Помимо истории Тани при создании сериала были использованы воспоминания очевидцев и реальные события начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.
фото: пресс-служба ИРИ
По словам автора и режиссера сериала Данила Мотина, «"Осталась одна Таня" — пример взаимодействия дебютантов с опытными наставниками. Благодаря нему мы интегрируем современные форматы контента в кино, не теряя качества продукта. Мы последовали этой идее, наряду с опытными актерами пригласив в проект популярных блогеров и певца Ваню Дмитриенко. Ваня — голос своего поколения, который сможет привлечь именно тех зрителей, на кого мы ориентировались при создании проекта».
Съемки сериала завершились в феврале. В актерский состав, помимо Дмитриенко, также вошли блогеры Саша Новиков, Валерия Трунева, Никита Златоуст, Виталий Сидельников и Карина Мурашкина. За производство отвечает команда Not Alone production при поддержке VK и ИРИ. Эпизоды вместе со съемками бэкстейджа и историческими фактами будут доступны к просмотру с 26 марта эксклюзивно в сообществе проекта ВКонтакте.
фото: пресс-служба ИРИ
«Для того, чтобы создавать востребованный контент для молодых людей и говорить с ними на важные и серьезные темы, нужно общаться с аудиторией на одном языке. Помимо использования проектом «Осталась одна Таня» актуального формата VK Клипов, его создатели привлекли тех, чьему «голосу» доверяет молодежь, — популярных блогеров и молодых актеров. Уверен, благодаря этому сериал станет еще более интересным для пользователей ВКонтакте», — отметил директор департамента социально-значимых событий VK Никита Ничкалюк.
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