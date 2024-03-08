Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Зои Дойч сделала прическу Джин Сиберг для фильма Ричарда Линклейтера про «новую волну»

8 марта
2024 год

Новости кино >>
8 марта 2024
Ричард Линклейтер доверил Зои Дойч главную роль в своей будущей картине «Новая волна» (Nouvelle Vague), уверяет The Playlist.

Зои Дойч сделала прическу Джин Сиберг для фильма Ричарда Линклейтера про «новую волну»
фото: twitter.com

Актрисе предстоит воплотить на экране звезду французского кино Джин Сиберг. Сюжет фильма сосредоточится на том, как во Франции 1960-х возникла «новая волна», а особое место займут съемки шедевра Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

В настоящий момент режиссер проводит кастинг на роли таких известных фигур «новой волны», как Франсуа Трюффо, Жан-Пьер Лео, Мартин ЛаСалль и Годар. Съемки в Париже намечены на эту весну.

Читать рецензию «Опасная роль Джин Сиберг»: Черные пантеры, желтая пресса

В 2019-м Сиберг сыграла Кристен Стюарт в биографической драме Бенедикта Эндрюса «Опасная роль Джин Сиберг».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   8.03.2024 - 16:47
Для Зои хороший опыт показать себя. Актриса пока снимается во всяких ужастиках или подростковом кино. Иногда в не самых успешных драмах. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Пол Мескал заменил Блейка Дженнера в мюзикле Ричарда Линклейтера «Весело мы катимся»
Ричард Линклейтер снимает для Netflix мультфильм про полёт на Луну
Ричард Линклейтер потратит 20 лет на адаптацию мюзикла
персоны
Жан-Люк ГодарЗои ДойчМартин ЛаСалльЖан-Пьер ЛеоРичард ЛинклейтерДжин СибергКристен СтюартФрансуа ТрюффоБенедикт Эндрюс
фильмы
На последнем дыханииОпасная роль Джин Сиберг

фотографии >>
Зои Дойч сделала прическу Джин Сиберг для фильма Ричарда Линклейтера про «новую волну» фотографии
Зои Дойч сделала прическу Джин Сиберг для фильма Ричарда Линклейтера про «новую волну» фотографии
Зои Дойч сделала прическу Джин Сиберг для фильма Ричарда Линклейтера про «новую волну» фотографии
Зои Дойч сделала прическу Джин Сиберг для фильма Ричарда Линклейтера про «новую волну» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римас Туминас
6 марта ушёл из жизни театральный режиссёр Римас Туминас.
Александр Сибирцев
6 марта ушёл из жизни оперный певец Александр Сибирцев.
Николай Чемезов
6 марта ушёл из жизни актёр Николай Чемезов.
Айсен Дойду
6 марта ушёл из жизни поэт, сценарист Айсен Дойду.
Михаил Суслов
5 марта ушёл из жизни кинооператор Михаил Суслов.

День рождения >>

Алёна Биккулова
Луиза Габриэла Бровина
Михаил Дементьев
Виктор Добронравов
Евгений Матвеев
Ольга Понизова
Амина Умурзакова
Николай Чиндяйкин
Данила Шевченко
Эйдан Куинн
Нора-Джейн Нун
Кристиана Пол
Фредди Принц-мл.
Синтия Ротрок
Летисия Сабателла
Сид Чарисс
все родившиеся 8 марта >>

Афиша кино >>

Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
Шёпот сердца
драма, мелодрама
Япония, 1995
Клаустрофобы: Инсомния
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2023
Адам и Ева
романтическая комедия
Россия, 2024
Алые паруса
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2022
Italian Best Shorts 7: Быть женщиной
драма, комедия
Италия, Франция, 2022
Любовь со второго взгляда
романтическая комедия
Казахстан, Россия, 2024
Не смотри туда
фильм ужасов
Канада, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен