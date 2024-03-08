Зои Дойч сделала прическу Джин Сиберг для фильма Ричарда Линклейтера про «новую волну»

Ричард Линклейтер
доверил Зои Дойч
главную роль в своей будущей картине «Новая волна» (Nouvelle Vague), уверяет The Playlist
.
Актрисе предстоит воплотить на экране звезду французского кино Джин Сиберг
. Сюжет фильма сосредоточится на том, как во Франции 1960-х возникла «новая волна», а особое место займут съемки шедевра Жан-Люка Годара
«На последнем дыхании
».
В настоящий момент режиссер проводит кастинг на роли таких известных фигур «новой волны», как Франсуа Трюффо
, Жан-Пьер Лео
, Мартин ЛаСалль
и Годар. Съемки в Париже намечены на эту весну.
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«Опасная роль Джин Сиберг»: Черные пантеры, желтая пресса
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в биографической драме Бенедикта Эндрюса
«Опасная роль Джин Сиберг
».
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