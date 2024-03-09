Мэтры уходят, чтобы их помнили вечно: главные новости аниме за неделю

Хаяо Миядзаки
преумножает число наград, а полный метр
по «Волейболу» — кассовые сборы. Мир прощается с автором «Драконьего жемчуга
», а Такаси Миике
экранизирует мангу на iPhone. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом трейлере
«Ветролома» или победителях Crunchyroll Anime Awards 2024
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
«Мальчик и птица
» продолжает собирать награды: новый хит Хаяо Миядзаки
стал «Лучшим анимационным фильмом
» на премии Японской киноакадемии. Агентство по делам культуры объявило победителей 74-й премии Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии: приз в категории «Медиаискусство» достался автору «Коронного броска
» Такэхико Иноуэ
и создательнице «7 семян
» Юми Тамуре
, а мастера короткометражек Ацуси Ваду
отметили наградой лучшему новичку. Коитиро Ито
, давнего продюсера Макото Синкая
(«5 сантиметров в секунд
у», «Твое имя
») в прошлом месяце арестовали по обвинению в покупке обнаженных фото несовершеннолетней девушки — теперь же полиция префектуры Вакаямы добавила к порокам продюсера предварительно оплаченную сексуальную связь с 15-летней особой (Ито вину признал). Для баланса — еще немного милоты: крохотный уютный городок Удзи (фактически — пригород Киото) завлекает к себе туристов с помощью анимационной короткометражки от студии Kyoto Animation
(«Меланхолия Харухи Судзумии
», «Дракон-горничная госпожи Кобаяси
»).
«Великий из бродячих псов
» с размахом отмечает восьмую годовщину, анонсировав четыре из восьми запланированных к дате больших проектов: цифровые и физические магазины с эксклюзивными артами, а также коллаборации с Токийской телевизионной башне, предоставившей 5600 квадратных метров под временный тематический парк, Tobu Zoo
(смесь зоопарка с луна-парком в Миясиро, префектура Сайтама) и, наконец, ивент-площадкой Ichiban Plaza
и отелем New Otani
, на территории которых раскинутся специальные аттракционы и магазинчики с эксклюзивным мерчем. McDonald’s продолжает
промоутить WcDonald’s (или наоборот) с новым видео — про наггетсы и романтику.
В апрельском номере Saikyou Jump
выйдет последняя глава «Академии клинка
» Нацуми Хоками
— чиби-манги
по мотивам аниме-адаптации «Истребителя демонов
», где знакомые герои
ходят в школу. Но, по закону сохранения японской культуры, не успевает одна манга закончиться, другая начинается: 22 марта Ясунори Танака
, автор «Летнего времени
», запускает интригующий экшн под названием Ghostfixers
. Вдобавок «Ослепляющая Кагари
», спин-офф аниме «Кураюкаба
», получит манга-адаптацию: первую главу детектива на страницах Monthly Comic Garden
можно искать уже 5 апреля. Вселенная «Фрирен
» тоже расширяется: 17 апреля из печати выходит ранобэ-приквел о временах, когда эльфийка еще никого не провожала в последний путь. А еще «Ковбой Бибоп»
получит новую жизнь в рамках онлайн-шутера Overwatch 2
: помимо трейлера
, в игре появятся скины персонажей из аниме-сериала, эмодзи, интро и прочие косметические элементы.
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Обманываться рад: красивое и непредсказуемое аниме «Великий притворщик»
ЛУЧШЕЕ АНИМЕ ПО ВЕРСИИ REDDIT
В прошедшие выходные, вслед за годовыми итогами
аниме-стриминга Crunchyroll, состоялась ежегодная премия reddit Anime Awards 2023
. Лауреаты определялись голосованием жюри и пользователей: в тексте ниже сначала указаны фавориты первых, потом вторых (если триумфатор один — мнения совпали).
Жанровые награды:
Экшн
: «Магическая битва
» (читать обзор
).
Приключения
: «Судзумэ, закрывающая двери
» (читать обзор
) и второй сезон «Реинкарнации безработного
».
Комедия
: «Перерождение дяди
» (читать обзор
) и второй сезон «Семьи шпиона
» (читать обзор
).
Драма
: «Ура мечте! Это MyGO!
» и второй сезон «Саги о Винланде
».
Романтика
: «Бессонница после школы
» (читать обзор
) и «Госпожа Кагуя: В любви как на войне — Первый поцелуй никогда не заканчивается
».
Повседневность
: «Айкацу! Звёздный путь в будущее
» и «Долой безделье!
» (читать обзор
).
Саспенс
: «Плутон
» (читать обзор
)и «Иллюзия рая
» (читать обзор
).
Производственные награды:
Анимация
: «Мой братик теперь не братик!
» и второй сезон «Магической битвы
».
Задний план
: «Иллюзия рая
».
Дизайн персонажей
: «Мой братик теперь не братик!
» и «Звездное дитя
».
Режиссура
: вторые сезоны «Клуба стрельбы из лука
» и «Магической битвы
».
Саундтрек
: «Триган: Ураган
» и «Звездное дитя
».
Сэйю
: Дзюнья Эноки
за роль Юдзи Итадори
(«Магическая битва
») и Томоё Куросава
за роль Мицуми Ивакуры
(«Долой безделье!
»).
Опенинг
: Innocent Arrogance
из «Иллюзии рая
» и idol
из «Звездного дитя
».
Эндинг
: Anytime, Anywhere
из «Фрирен
» и Mephisto
из «Звездного дитя
».
Награды за персонажей:
Комедия
: Анон Тихая из «Ура мечте! Это MyGO!
» и Сид Кагэно из «Восхождения в тени
».
Драма
: Сосукэ Сима
из «Долой безделье!
» и Торфинн
из «Саги о Винланде 2
».
Каст
: «Долой безделье!
» и «Магическая битва
».
Основные награды:
Короткий метр
: «Любовь к шитью
» и «Идол
».
Полный метр
: «Айкацу! Звездный путь в будущее
» и «Атака титанов: Финал — Заключительная глава
».
Аниме года
: второй сезон «Саги о Винланде
» и «Ура мечте! Это MyGO!
».
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Почему нужно смотреть «Семью шпиона»
МАСТЕР И МИИКЕ
Непредсказуемый Такаси Миике
(«Онимуся
», «Иччи-киллер
», «Вороны: Начало
») с помощью одного лишь iPhone 15 Pro снял 19-минутный фильм «Полночь
» по мотивам незаслуженно забытой манги легендарного Осаму Тэдзуки
. В короткометражке звучит трек Midnight Klaxon Baby
в исполнении японской рок-группы Thee Michelle Gun Elephant
.
Каждую ночь брутальный таксист по прозвищу Миднайт колесит на модифицированном пятиколесном автомобиле по залитому неоном Токио, развозя странных клиентов и вечно попадая в истории. Однажды он приходит на выручку Каэдэ: девушка пытается возглавить семейный бизнес по перевозке грузов, но на прибыльное дело уже положил глаз кровожадный мафиози.
Таксиста Миднайта воплотил Кэнто Каку
(Наранбаяр из фильма «Страна золота, страна воды
», Хару
из «Последнего клана ниндзя
»), Каэдэ сыграла Конацу Като
, а роль чудаковатого киллера досталась Юкиёси Одзаве
(Ито Хиробуми из фильма «Бродяга Кэнсин: Великий киотский пожар
», Сато из сериала «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
»). Тут
можно приобщиться к таинству закулисья и посмотреть, как мастерски режиссер использует различные функции смартфона.
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«Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике
ВСТРЕТИМСЯ В МИРЕ ДРАКОНА, ТОРИЯМА-САН
1 марта в возрасте 68 лет умер легендарный мангака Акира Торияма
. Причиной смерти стала острая субдуральная гематома. Торияма дебютировал в 1978-м с приключенческой мангой «Волшебный остров
» в журнале Weekly Shonen Jump
, через два года его ждал большой успех с серией «Доктор Сламп
», но наибольшую известность принес «Драконий жемчуг
». Серия выходила с 1984 по 1995 год и до сих пор вдохновляет
на создание сиквелов и спин-оффов, а её героя Сона Гоку знают во всем мире. На сегодняшний день франшиза включает пять аниме-сериалов, более 20 анимационных фильмов и около десяти игр для различных платформ: от Famicom до PS5 и смартфонов.
Также среди многочисленных творений художника — дизайн персонажей для видеоигр (серия Dragon Quest
, Chrono Trigger
, Blue Dragon
) и манга «Страна песков»
, по которой в прошлом году стараниями студий Sunrise
(«Инуяся
», «Ковбой Бибоп
»), Anima
(«Кошачий апокалипсис
») и Kamikaze Douga
(«Попсовый эпос
») вышла полнометражная аниме-адаптация. Кстати, 24 марта стартует одноименный сериал на семь эпизодов, действие которого происходит в Лесной стране — её Торияма выдумал специально для шоу. Новых персонажей Энн и Муниэль озвучат Микако Комацу
(Маки Дзэнин
из «Магической битвы», Вамирио
из «Хелька
») и Аюму Мурасэ
(Кагэ
из «Рейтинга короля
», Котэцу из «Деревни кузнецов
»).
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«Ван-Пис: Красный» — еще один легендарный сёнэн
ЛЮБОВИ ПОКОРНЫ ДАЖЕ БОГИ
Китайская анимационная студия Buddha Studio
опубликовала тизер сериала «Фея-лисица
» (Fox Fairy) по маньхуа «Народная сказка
». Ролик является продолжением пилотного выпуска пятилетней давности, который можно посмотреть тут
. С тех пор проект успели запитчить на престижном европейском фестивале Анси
, а в тизере есть контакты студии для китайских аниматоров, которые готовы принять участие в производстве.
История посвящена впечатляющим приключениям Чжун Куя — даосского бога и повелителя духов. Могущественный охотник за призраками, испытывающий кризис среднего возраста, отправляется в причудливое путешествие с полудемонической спутницей — и постепенно понимает, что такое любовь и настоящее партнерство.
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Религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки
ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ВОЛЕЙБОЛ!
Студия Production I.G
(«Фури-кури
», «Триплексоголик
») в честь необычайного успеха спокона
«Волейбол!! Решающая игра на свалке
» выпустила новый трейлер. Предыдущие хранятся тут
. Первая часть дилогии, завершающей культовую франшизу
, вышла в японских кинотеатрах 16 февраля.
Юки Кадзи
, озвучивающий Кэмму Кодзумэ, поделился в твиттере: «Фурудатэ-сэнсэй [речь о Харуити Фурудатэ, авторе манги «Волейбол» — прим.ред], спасибо, что научили меня волейболу. Кэмма, спасибо, что встретился мне
». Подростковая драма стала одной из самых громких премьер в Японии и всего за 20 дней выручила в прокате около $34 млн.
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«Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас
Бонус
: Подушка в форме игрального кубика из «Рок-тихони
». Стоимость — около $43. Только для интровертов (почему — читайте в обзоре
).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, недавно там вышел перевод этапного интервью о проблемах индустрии, которое дала аниматорка Тэруми Нисии.
.
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