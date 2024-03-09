Эми Адамс и Сэм Рокуэлл построят «Теплицу» для Адама Маккея

Эми Адамс
и Сэм Рокуэлл
сыграют в новом фильме Адама Маккея
, сообщает World of Reel
.
Основой для картины, получившей название «Теплица» (Greenhouse), послужит книга Дэвида Фостера Уоллеса «Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления», изданная в 2019 году. Данное произведение посвящено множеству вариантов гибели планеты из-за изменения климата. На страницах представлены мрачные сценарии, связанные с цунами, вымираниями, эпидемиями, пожарами, засухами, голодом, землетрясениями, извержениями вулканов, наводнениями и войнами.
Ранее Маккей был заинтересован в постановке фильма «Среднего роста и телосложения» для Netflix, однако в конце прошлого года он отказался от этой идеи. Адамс и Рокуэлл сотрудничали с режиссером на съемках комедии «Власть
».
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