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Эми Адамс и Сэм Рокуэлл построят «Теплицу» для Адама Маккея

9 марта
2024 год

Новости кино >>
9 марта 2024

Эми Адамс и Сэм Рокуэлл сыграют в новом фильме Адама Маккея, сообщает World of Reel.

Эми Адамс и Сэм Рокуэлл построят «Теплицу» для Адама Маккея
фото: hotcorn.com

Основой для картины, получившей название «Теплица» (Greenhouse), послужит книга Дэвида Фостера Уоллеса «Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления», изданная в 2019 году. Данное произведение посвящено множеству вариантов гибели планеты из-за изменения климата. На страницах представлены мрачные сценарии, связанные с цунами, вымираниями, эпидемиями, пожарами, засухами, голодом, землетрясениями, извержениями вулканов, наводнениями и войнами.

Ранее Маккей был заинтересован в постановке фильма «Среднего роста и телосложения» для Netflix, однако в конце прошлого года он отказался от этой идеи. Адамс и Рокуэлл сотрудничали с режиссером на съемках комедии «Власть».
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