Исполнилось 90 лет со дня рождения советского и молдавского актера Михаила Волонтира

Сегодня, 9 марта, исполнилось 90 лет со дня рождения народного артиста Молдавской ССР и СССР, члена Союза кинематографистов СССР, почетного гражданина города Бельцы, Шолданештского района и Кишинева, театрального режиссера, популярного советского и молдавского актера театра и кино Михаила Волонтира.
фото: в образе Будулая
Михай Ермолаевич Волонтир родился 9 марта 1934 года в селе Глинжены, находившемся в тот момент в составе Королевства Румыния (ныне в Шолданештском районе Молдавии). По свидетельству самого актера, родился он в доме лесника Ермолая Мелентьевича Волонтира, близ коммуны Олишканыжудеца Орхей. Позже, при смене документов в сельсовете было искажено не только название административной единицы, но и фамилия. Все семьи в селе Глинжены, чьи фамилии были Волинтир, стали зваться Волонтир. В 18 лет стал преподавать в сельской школе, в селе Попоуцы. В 1955-м окончил Оргеевское педагогическое училище и стал заведующим клубом в селе Липчены Резинского района.
В 1957-м, после республиканского смотра самодеятельности, его пригласили в учебную актерскую группу Музыкально-драматического театра имени Александри в Бельцах (ныне Национальный театр имени Василе Александри), позже он стал актером этого театра. Его театральным дебютом была роль фигуранта в комедии «Кирица в Яссах» Василе Александри. Сыграл в театре более 120 главных ролей. Пел на сценах театра и эстрады, в кинофильмах, на радио и телевидении. В его фонотеке более 50 песен, многие из которых стали шлягерами.
Начал сниматься в кино с 1967-го, сыграв главную роль Ивана Турбинкэ в комедии «Нужен привратник». Широко известен боевик «В зоне особого внимания» с Волонтиром (прапорщик Волентир) и Борисом Галкиным (лейтенант Тарасов), вышедший в 1977-м. В 1981-м на кинозрителям показали сиквел «Ответный ход» с тем же актерским составом. Наиболее широкую известность актеру принес многосерийный «Цыган», в котором он сыграл роль Будулая, скитающегося по свету в поисках свободы и счастья. Картина имела большой успех у зрителей и в 1985-м обзавелась продолжением «Возвращение Будулая». Всего на счету мастера 36 ролей в кино и на телевидении — создал запоминающиеся образы в фильмах «Четвертый», «От Буга до Вислы», «Единственный мужчина», «Оленья охота» и «Случай в квадрате "36-80"». Последний раз на большом экране появился в картине 2003 года «Чандра» в качестве киномеханика, страстно увлеченного Индией.
Несмотря на всесоюзную известность и славу, Михаил Волонтир никогда не покидал свой город Бельцы, где продолжал играть и заниматься режиссурой в Национальном театре имени Василе Александри. В 2009-м поставил музыкальную комедию по пьесе «Сон в майскую ночь» Богдана Хашдеу. Лауреат более десятка престижных наград, включая Государственную премию Молдавской ССР за участие в фильме «Дмитрий Кантемир», Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, Орден Республики, премию «10 для Молдовы», медаль «За гражданские заслуги» и почетные грамоты Международного конкурса имени Иона Караджале за режиссуру и лучшую мужскую роль в пьесе «Напасть». Скончался 15 сентября 2015-го на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, похоронен на Центральном кладбище Кишинева.
обсуждение >>