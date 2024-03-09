Исполнилось 90 лет со дня рождения советского и молдавского актера Михаила Волонтира

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«Хардкор»: Нет времени объяснять

«Сестры» получат третий сезон

Наше всё: Павел Прилучный, Евгений Петросян и Владимир Вдовиченков

В Сочи стартовали съемки четвертого сезона многосерийного детектива

Карина Андоленко бросит вызов криминальному авторитету в продолжении «Спасской»

Аглая Тарасова и ее детские травмы

«Морозко»: Легко ли тебе, девица?

«Онегин» Андреасяна и другие примеры необычного режиссерского взгляда

Как новенький: экранизации классики, переосмысляющие оригинал

Режиссёр ответил на критику кастинга

«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин»

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«Денег много, все хотят поскорее заработать»: Оксана Акиньшина о качестве российского кино

То ли дело в 90-х