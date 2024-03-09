Начались съемки шестого «Пункта назначения»

Стартовали съемки шестой части популярной хоррор-серии «Пункт назначения
», сообщает Bloody Disgusting
.
Режиссерское кресло перезапуска с подзаголовком «Кровные узы» (Bloodlines) поделят между собой создатели триллера «Иные
» Зак Липовски и Адам Б. Стейн. В производстве будущего фильма принимает участие продюсер оригиналов Крэйг Перри. В продюсерской команде также числится Джон Уоттс
, придумавший завязку для ленты. Над сценарием корпели Гай Бьюсик
и Лори Эванс Тейлор. Выход хоррора запланирован на 2025 год в формате IMAX.
По словам создателя «Пункта назначения» Джеффри Реддика, в шестой части появится свежая сюжетная формула. Это не помешает знакомому развитию событий, в эпицентре которых вновь окажется персонаж, избежавший смерти из-за своих видений.
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«Пункт назначения 5»: Ни живой, ни мертвый
О перезапуске стало известно
в 2019-м, когда студия New Line Cinema наняла для будущей ленты Патрика Мелтона
и Маркуса Данстэна
в качестве сценаристов. От их услуг впоследствии отказались.
Звездой первой части был Девон Сава
. Пять картин серии собрали около 700 миллионов долларов в период с 2000-го по 2011-й.
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