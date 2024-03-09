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Начались съемки шестого «Пункта назначения»

9 марта
2024 год

Новости кино >>
9 марта 2024

Стартовали съемки шестой части популярной хоррор-серии «Пункт назначения», сообщает Bloody Disgusting.

Начались съемки шестого «Пункта назначения»
фото: geekculture.co

Режиссерское кресло перезапуска с подзаголовком «Кровные узы» (Bloodlines) поделят между собой создатели триллера «Иные» Зак Липовски и Адам Б. Стейн. В производстве будущего фильма принимает участие продюсер оригиналов Крэйг Перри. В продюсерской команде также числится Джон Уоттс, придумавший завязку для ленты. Над сценарием корпели Гай Бьюсик и Лори Эванс Тейлор. Выход хоррора запланирован на 2025 год в формате IMAX.

По словам создателя «Пункта назначения» Джеффри Реддика, в шестой части появится свежая сюжетная формула. Это не помешает знакомому развитию событий, в эпицентре которых вновь окажется персонаж, избежавший смерти из-за своих видений.

Читать рецензию «Пункт назначения 5»: Ни живой, ни мертвый

О перезапуске стало известно в 2019-м, когда студия New Line Cinema наняла для будущей ленты Патрика Мелтона и Маркуса Данстэна в качестве сценаристов. От их услуг впоследствии отказались.

Звездой первой части был Девон Сава. Пять картин серии собрали около 700 миллионов долларов в период с 2000-го по 2011-й.
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