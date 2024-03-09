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Софи Уайлд пересечется со «Сторожевыми псами»

9 марта
2024 год

Новости кино >>
9 марта 2024
Звезда хоррора «Два, три, демон, приди!» Софи Уайлд возглавит киноадаптацию серии хакерских экшенов в открытом мире Watch Dogs от Ubisoft, уверяет Deadline.

Софи Уайлд пересечется со «Сторожевыми псами»
фото: joblo.com

Фильм снимет режиссер «Спуска в бездну» Матье Тури по сценарию автора «Кислорода» Кристи ЛеБлан. За производство экранизации отвечают кинокомпания New Regency Pictures и Ubisoft Film & Television. Продюсерами выступят Ярив Милкан, Натали Леманн и Маргарет Бойкин.

Сюжет картины пока неизвестен. Сами игры, чье действие разворачивается в вымышленных версиях реальных городов, рассказывают о разных хакерах, которые, преследуя свои цели, оказываются вовлеченными в преступный мир. Антагонистами обычно являются коррумпированные компании, криминальные авторитеты и конкурирующие хакеры, которые используют вымышленную сеть ctOS, объединяющую все электронные устройства в городе в единую систему и хранящую личную информацию о большинстве горожан.

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Оригинал вышел в 2014 году, спустя два года игроки погрузились в мир Watch Dogs 2, а в 2020-м свет увидела третья часть серии Watch Dogs: Legion. На даный момент аудитория серии превышает 50 миллионов человек.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   9.03.2024 - 16:38
Выйдет, а там будем оценивать. Актриса сыграла всего лишь в одном ужастике, и то не очень хорошем. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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