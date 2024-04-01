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В России появится Коммерческий фонд развития кино и анимации

1 апреля
2024 год

Новости кино >>
1 апреля 2024
Национальная Медиа Группа (НМГ) и Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) договорились об инвестициях в создание совместного Коммерческого фонда развития кино и анимации. Об этом сообщается на сайте НМГ.

В России появится Коммерческий фонд развития кино и анимации
фото: Кинофонд.рф

Ключевая задача Фонда — системное финансирование производства полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе. Планируемый объем инвестиций в Фонд составит до 8 млрд рублей, при этом более половины средств внесет НМГ. НМГ обеспечит первоначальную экспертизу отбора проектов, а финальное решение о финансировании будет приниматься на контентном комитете Фонда, в который войдут представители НМГ и РФПИ. Контентный комитет возглавит генеральный продюсер «НМГ Студии», режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

«Российская кинематографическая и анимационная продукция пользуется высокой популярностью у зрителей и демонстрирует большие кассовые сборы. Рынок производства фильмов в России растет, востребованность качественного контента в различных форматах открывает дополнительные возможности для талантливых российских сценаристов, режиссеров и продюсеров. Совместный Фонд с НМГ, с одним из ведущих медиахолдингов, отберет и поможет реализовать проекты с самым высоким потенциалом, что позволит увеличить долю российской кинематографической продукции на внутреннем рынке, а в перспективе — и в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, включая государства БРИКС», — подчеркивает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Кроме того, привлечение инвестиций Фонда позволит кинопроизводителям реализовывать более технологически продвинутые проекты, адаптированные под наиболее популярные форматы. Для реализации таких проектов Фонд также готов к потенциальному партнерству с другими игроками российского рынка. Направить свои заявки в Фонд можно уже сейчас на сайте организации.
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