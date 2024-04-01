«Тень Чикатило» с Федором Лавровым и Дмитрием Нагиевым стартует 4 апреля

Премьера восьмисерийного детективного триллера «Тень Чикатило» состоится 4 апреля в Okko. Сериал, основанный на реальных событиях, расскажет историю сотрудника Ангарского Отдела Внутренних дел милиционера Попцова, который решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора». Главную роль исполняет Федор Лавров, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Группа знакомых зрителям по сериалу «Чикатило» следователей и оперативников во главе с опытным и жестким полковником Ковалевым, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в России периода 90-х, начинают расследовать жестокие убийства, в начале даже не догадываясь, кто за ними стоит и с чем им придется столкнуться. Из-за присущей ему хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам и базам данных Попцову удается в течение многих лет избегать наказания, наводя ужас на всю Иркутскую область. Он постепенно превращается в полумистического персонажа, неуловимого «демона», от которого нет спасения. И все же герои-оперативники, пройдя через череду сложных жизненных ситуаций, выйдут на след убийцы, остановив страшный конвейер смерти.
«Для нас это особенная трилогия, так как первые два сезона сериала "Чикатило" установили рекордные показатели смотрения в Okko и стали большими зрительскими хитами. В третьем сезоне мы продолжаем историю следователей и вместе с ними плавно погружаемся в новый мир 90-х годов и в поиски маньяка. Это будет увлекательное путешествие!», — говорит Сарик Андреасян.
Дмитрий Нагиев вернется к роли Андрея Чикатило, чтобы показать историю знакомства с главным героем. По сюжету нового сериала, именно эта встреча – отправная точка в истории становления нового неуловимого «демона».
«Сложно сказать, чем именно меня привлек персонаж, ведь привлекательного в нем мало. Эта работа для меня была скорее похожа на бесстрастное и кропотливое исследование патологоанатома. Поскольку в нашем социуме такой феномен существует, я считаю, что его обязательно нужно исследовать, чтобы понимать суть, мотивацию, попытаться "разгадать" такого человека. В первую очередь для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от действий подобных людей. Конечно, в сериале показано не прямое отражение ситуаций, которые происходили в жизни с ангарским маньяком, но многое взято именно оттуда. Как говорится, "холодная фиксация человеческого заболевания". Я пока не видел весь материал, но, уверен, что зрителю будет интересно», — добавляет Федор Лавров.
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