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У сериала «Бедные смеются, богатые плачут» будет второй сезон

1 апреля
2024 год

Новости кино >>
1 апреля 2024

ТНТ объявил о продолжении проекта «Бедные смеются, богатые плачут», созданного компанией Good Story Media. Во втором сезоне появятся новые яркие герои, и в ближайшее время будет объявлен открытый федеральный кастинг, уточняет пресс-служба телеканала.

У сериала «Бедные смеются, богатые плачут» будет второй сезон
фото: пресс-служба ТНТ

В центре сюжета – обитатели огромного особняка на Рублевке, однако не только те, кто ворочают миллионами, но и их многочисленная прислуга. За красивым фасадом богатого дома кипят интриги, и невозможно предсказать, кто окажется другом, а кто – коварным недоброжелателем. Как и прежде, события развернутся вокруг двух групп персонажей – бедных и богатых. В продолжении зрители узнают, как повернется история главной героини Кати (Полина Денисова) – горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата. Удастся ли не угодить в лапы недоброжелателей и восстановить отношения с сыном владельца дома Мишей (Михаил Сотников) или она останется с Даней (Андрей Гальченко) – это главные вопросы, оставшиеся после финала первого сезона. Впрочем, по словам авторов, ситуация вокруг других работников особняка тоже осложняется – выяснится, что некоторые из них скрывают свои истинные цели пребывания в доме олигарха Сергея Воронцова (Александр Самойленко). Что же касается состоятельных обитателей поместья, то некоторым из них придется раскаяться в собственных поступках. Не обойдется и без сложных жизненных ситуаций, а также новых конфликтов, способных полностью изменить расстановку сил.

Авторская команда проекта сохраняется неизменной. За развитие сюжета, по-прежнему, отвечают сценаристы: Марина Никольская, Анна Борисова, Алексей Малышев и Павел Суитин.

«Героев сериала ждут слезы, раскаяние, затруднительные ситуации на пути к личному счастью, сложные жизненные выборы в стремлении обрести любовь. Мы узнаем правду и боль персонажей, которые были раскрыты не до конца в первом сезоне. Не оставим зрителей без поводов сочувствовать любимым героям, и переживать яркий спектр эмоций от серии к серии», — говорит Марина Никольская.

У сериала «Бедные смеются, богатые плачут» будет второй сезон
фото: пресс-служба ТНТ

Съемочный процесс Good Story Media планирует начать летом. Тогда же будет объявлен полный каст проекта и состав съемочной группы.

«В новом сезоне наш обслуживающий персонал попадет в еще большую заварушку из секретиков, интриг и любовных страстей. Также среди прислуги появятся и новые интересные герои, которые изменят размеренный рабочий ритм», — добавляет креативный продюсер и режиссер Наталия Вагонова.

Премьера первого сезона состоялась в середине февраля на ТНТ, и сериал сразу же завоевал лидерство во временном слоте с долей 11,5% (по данным Mediascope), а также занял первое место по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре PREMIER и в Индексе Кинопоиск Pro, который определяет уровень интереса жителей России к сериалам.
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