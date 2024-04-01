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Телепремьера «Слова пацана» состоится 15 апреля

1 апреля
2024 год

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1 апреля 2024
Телевизионная премьера нашумевшей драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х состоится 15 апреля в 23:00 в эфире НТВ. Главные роли в проекте исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Анна Пересильд, уточняет пресс-служба телеканала.

Телепремьера «Слова пацана» состоится 15 апреля
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты – понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

Главный герой Андрей (Леон Кемстач) – 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой. Регулярно Андрей сталкивается с прессингом уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с «пацанами». Один из них – 14-летний Марат (Рузиль Минекаев) – становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный мир улиц. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с «Рэмбо» и «Робокопом», взаимоотношения внутри уличной «семьи», любовь и дружба, верность и предательство – из таких элементов состоит эта история.

«“Слово пацана” — это история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин. Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах. Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы», — рассказывает Иван Янковский.

Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production, «НМГ Студией» и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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Телепремьера «Слова пацана» состоится 15 апреля фотографии
Телепремьера «Слова пацана» состоится 15 апреля фотографии
Телепремьера «Слова пацана» состоится 15 апреля фотографии
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