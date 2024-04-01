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Детективы «Магазинчик на колесах» и «Участок №13» откроют весенний киносезон на ТВЦ

1 апреля
2024 год

Новости кино >>
1 апреля 2024

Весенний киносезон на ТВЦ откроют две новых детективных премьеры. В пятницу, 5 апреля, пройдет премьера детектива «Магазинчик на колесах», а в субботу – «Участка №13». Режиссером обоих проектов стал Сергей Борчуков, уточняет пресс-служба телеканала.

Детективы «Магазинчик на колесах» и «Участок №13» откроют весенний киносезон на ТВЦ
фото: пресс-служба телеканала ТВ Центр

«Магазинчик на колесах» расскажет историю Нади, работающей продавщицей в маленьком деревенском магазине. Неожиданно на нее сваливается кредит, взятый под залог ее дома — неприятный сюрприз от ушедшего от нее мужа Михаила. На деньги банка он купил фургончик-автолавку, а сам исчез в неизвестном направлении. Помочь найти непутевого экс-мужа девушке помогает участковый, а самой Наде, чтобы не потерять дом, приходится заняться бизнесом — продавать продукты по ближайшим деревням. Куда исчез Михаил и сможет ли Надя найти себя в бизнесе? А главное – что ей делать со своими чувствами к бывшему мужу и напарнику-участковому? Главную роль исполнит актриса Лидия Ефанова, в фильме также можно будет увидеть Михаила Богдасарова и Алену Яковлеву.

Четырехсерийный детектив «Участок № 13» также расскажет о двух непростых судьбах молодых девушек. В главных ролях – Влада Ермолаева и Алиса Стасюк. Их героини Аня и Наташа — участницы программы «Участковые России», приехавшие работать в маленький городок Лисьегорск. Обе работают на участке №13: Аня – терапевтом в поликлинике, Наташа – участковой оперуполномоченной. Обеим обещали квартиры, вот только произошла накладка – и временно им придется жить на одной жилплощади. Профессорская дочка и вчерашняя воспитанница детского дома с трудом находят общий язык. Да и на работе у новых участковых – полный кошмар: то пациент ложку проглотит, то подвыпившие мужики трактор угонят. И если Ане отстаивать свое профессионально мнение приходится перед терапевтом средних лет Мамонтовой, то коллегой Наташи оказывается молодой красавец – опер Лосев.

«Моя героиня Аня — очень жизнерадостная, активная, отзывчивая, она — диагност-хирург, профессионал своего дела. Но довольно мнительная, сомневающаяся в себе и своих действиях. Роль яркая, глубокая, со своими уникальными поворотами, событиями. И Аня мне интересна тем, что это героиня, которая после серьёзной ошибки встает на ноги и решается изменить себя и свою жизнь. Это история перерождения и отличный жизненный пример, что даже после самой темной ночи наступает день», — говорит Алиса Стасюк.

В сериале также можно увидеть Олега Масленникова-Войтова, Елену Захарову и Ивана Косичкина.
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Детективы «Магазинчик на колесах» и «Участок №13» откроют весенний киносезон на ТВЦ фотографии
Детективы «Магазинчик на колесах» и «Участок №13» откроют весенний киносезон на ТВЦ фотографии
Детективы «Магазинчик на колесах» и «Участок №13» откроют весенний киносезон на ТВЦ фотографии
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