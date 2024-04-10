Премию «Белый квадрат» вручили оператору «Кентавра» Роберту Саруханяну

Оператор картины «Кентавр» Роберт Саруханян удостоен премии «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме 2023 года. Церемония награждения состоялась 9 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм», ее ведущим выступил Гоша Куценко.
Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союз кинематографистов России совместно с Российским фондом культуры, Союзом кинематографистов России и «Кинокомпанией Альянс» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
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