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Премию «Белый квадрат» вручили оператору «Кентавра» Роберту Саруханяну

10 апреля
2024 год

Новости кино >>
10 апреля 2024
Оператор картины «Кентавр» Роберт Саруханян удостоен премии «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме 2023 года. Церемония награждения состоялась 9 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм», ее ведущим выступил Гоша Куценко.



На главный приз XX Премии кинооператорского искусства также претендовали Семен АманатовНе хороните меня без Ивана»), Николай ЖелудовичЧувства Анны»), Михаил МилашинПраведник») и Алишер ХамидходжаевСнегирь»).

Призом за лучшую операторскую работу в сериале отметили Юрия Никогосова, снявшего «Актрис», — вместо него статуэтку получил режиссер драмеди Федор Бондарчук. Премию «За вклад в киноизобразительное искусство» имени Сергея Урусевского вручили народному артисту РФ Юрию Невскому, создавшему фильмы «Любовь и голуби», «Облако-рай» и «Звезда».

Премию «Белый квадрат» вручили оператору «Кентавра» Роберту Саруханяну
фото: на съемочной площадке сериала «Актрисы»

В этом году в состав жюри вошли кинооператоры, лауреаты «Белого квадрата» прошлых лет: Михаил Агранович, Владимир Башта, Олег Лукичев, Сергей Мачильский и Юрий Шайгарданов, Денис Фирстов и Сергей Астахов. Продюсерами премии являются Анна Михалкова и Максим Королев.

Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союз кинематографистов России совместно с Российским фондом культуры, Союзом кинематографистов России и «Кинокомпанией Альянс» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
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фильмы
АктрисыЗвездаКентаврЛюбовь и голубиНе хороните меня без ИванаОблако-райПраведникСнегирьЧувства Анны

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Премию «Белый квадрат» вручили оператору «Кентавра» Роберту Саруханяну фотографии
Премию «Белый квадрат» вручили оператору «Кентавра» Роберту Саруханяну фотографии
Премию «Белый квадрат» вручили оператору «Кентавра» Роберту Саруханяну фотографии
Премию «Белый квадрат» вручили оператору «Кентавра» Роберту Саруханяну фотографии
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